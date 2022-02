BINUS Dinobatkan Sebagai Perguruan Tinggi Terbaik di ASEAN Versi AppliedHE

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(REN)

Jakarta: BINUS University dinobatkan sebagai perguruan tinggi terbaik di Asia Tenggara dalam pemeringkatan Private University Ranking: ASEAN 2022 yang dirilis AppliedHE. Sebanyak tujuh perguruan tinggi Indonesia masuk dalam pemeringkatan ini."Pengakuan ini menjadi bukti atas komitmen BINUS University sebagai perguruan tinggi terbaik Indonesia bereputasi global untuk terus memberikan pendidikan berkualitas dan berdampak kepada masyarakat sesuai dengan visi BINUS University: A World-class university, Fostering and Empowering the society in building and serving the nation," dikutip dari laman binus.ac.id, Jumat, 25 Februari 2022.Konsistensi yang dilakukan BINUS University dalam penyelenggaraan pendidikan selaras dengan indikator penilaian dalam enam bidang; yaitu Teaching and Learning (40 persen), Employability (15 persen), Research (15 persen). Kemudian, Community Engagement (10 persen), Internationalization (10 persen), dan Institutional Reputation (10 persen)."Dari penilaian atas indikator tersebut, BINUS University dinilai layak dinobatkan sebagai perguruan tinggi terbaik di Asia Tenggara,"AppliedHE Private University Ranking: ASEAN 2022 mengukur indikator penting yang menjadi pilihan mahasiswa menentukan perguruan tinggi terbaik dalam perjalanan mereka menempuh pendidikan tinggi. Pada negara di Asia Tenggara, perguruan tinggi swasta memegang peranan penting membina sumber daya manusia dan memperluas akses masyarakat dalam mengenyam pendidikan tinggi.Baca: 10 Universitas Terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking 2022