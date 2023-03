Pendaftaran Beasiswa ITS Gelombang 2 Segera Dibuka, Cek Info Lengkapnya di Sini

Apa Itu Beasiswa ITS?

Ketentuan Seleksi Beasiswa ITS 2023

Dua Skema dalam Seleksi beasiswa ITS :

Pembebasan Sumbangan Pengembangan Akademik (SPA) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Pembebasan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI)





Persyaratan dan Ketentuan Lain Dalam Seleksi Beasiswa ITS:

Seleksi Beasiswa ITS diperuntukkan bagi Siswa SMA/MA/SMK kelas XII pada tahun 2023 dan lulusan SMA/MA/SMK tahun 2021 dan 2022 dengan maksimal umur 21 tahun. Peserta lulus seleksi beasiswa harus mendaftar seleksi penerimaan mahasiswa baru pada seleksi Mandiri baik Sarjana maupun Sarjana Terapan pada program studi sesuai pilihan seleksi beasiswa dan mengikuti UTBK 2023 atau SMITS 2023. Peserta yang dinyatakan lolos Seleksi Mandiri sekaligus mendapat Beasiswa ITS tidak akan dikenakan uang pangkal (Sumbangan Pengembangan Institusi dan Sumbangan Pengembangan Akademik) sehingga cukup membayar SPP Seleksi Mandiri dengan nominal Rp7.500.000 sampai Rp12.500.000 per semester tergantung kemampuan orang tua sesuai ketentuan ITS. Tes dilakukan secara online sehingga peserta tes diwajibkan menyiapkan/memiliki kelengkapan sebagai berikut:

Laptop/PC dengan Sistem Operasi minimal Windows 7.

Webcam atau HP dengan camera

Account Zoom Meetings

Jaringan internet yang memadai (peserta harus memastikan koneksi internet dapat digunakan terus selama tes berlangsung. Disarankan minimum 5 Mbps. (Tidak ada tes pengganti karena adanya kendala teknis dan gangguan yang terjadi pada koneksi internet peserta)

Biaya Pendaftaran

Tata Cara Pendaftaran

Nomor Induk Kependudukan,

Pas foto ukuran 4×6 dengan background warna biru atau merah, ukuran file maksimum 1024 kb dan resolusi minimum 64×64,

Scan kartu identitas: Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), dan

Foto diri memegang kartu identitas.

Bendahara gaji bagi pekerja sektor formal, antara lain: PNS, TNI/POLRI, karyawan swasta, pensiunan;

Lurah/Kepala Desa bagi pekerja sektor informal, antara lain buruh, petani, nelayan, pedagang, wiraswasta.

Bukti pembayaran PBB terakhir

Bukti pembayaran listrik (PLN) atau pembelian token listrik yang mencantumkan daya listrik yang digunakan

Surat pernyataan penghasilan orang tua bermeterai sesuai template berikut (Unduh di sini atau unduh di sini).

Bagi pendaftar yang memilih prodi Desain Produk Industri, Desain Interior, atau Desain Komunikasi Visual, wajib mengunggah portofolio berupa scan karya terbaik maksimal 2 karya dan 1 surat pernyataan keaslian karya (Unduh di sini atau unduh di sini). Template dokumen unggah dalam bentuk ppt sesuai template berikut (Unduh di sini atau unduh di sini).

Tata Tertib Pelaksanaan Tes

Sebelum Pelaksanaan Tes

Peserta wajib hadir tepat waktu sesuai dengan sesi tes, untuk melakukan persiapan dan pengecekan identitas. Sistem tes tidak akan melayani peserta yang datang terlambat. Bagi peserta terlambat akan dianggap tidak hadir. Peserta wajib mengaktifkan fitur microphone dan video (camera) pada aplikasi Zoom meetings. Peserta dilarang menggunakan virtual background pada aplikasi Zoom meetings. Peserta harus memastikan cukup penerangan dibagian wajah peserta dan tidak menggunakan masker. Ruang tempat peserta melakukan ujian harus di ruang tersendiri. Posisi peserta harus membelakangi pintu masuk ruangan. Peserta harus memastikan ruangan yang dipakai tes tenang. Pengawas dapat mengeluarkan peserta dari tes, jika timbul kegaduhan dari ruangan peserta yang mengganggu peserta lain. Peserta harus menunjukan kepada pengawas Kartu tanda peserta tes Ruangan sekitar tempat peserta melakukan tes dan memastikan tidak ada orang lain di ruangan yang sama. Peserta yang tidak dapat memenuhi semua ketentuan tersebut diatas akan dikeluarkan/dibatalkan keikutsertaannya dalam tes seleksi beasiswa.

Selama Pelaksanaan Tes

Membaca dengan seksama petunjuk mengerjakan tes yang sudah tersedia pada aplikasi tes. Memasukkan TOKEN dan memilih pilihan menu START. TOKEN tes akan diberikan/diinformasikan kepada peserta oleh Pengawas Tes sesaat sebelum tes dimulai. Mengerjakan soal sesuai dengan lama waktu pengerjaan. Menjawab butir soal dengan cara memilih/meng-klik opsi jawaban. Pengawas tes akan memonitor peserta tes melalui video Zoom meeting Peserta tes dilarang keras mematikan kamera dan melakukan mute Pengawas dapat mengeluarkan peserta dari tes jika peserta melanggar. Peserta harus memastikan ruangan yang dipakai tes tenang. Pengawas dapat mengeluarkan peserta dari tes, jika timbul kegaduhan dari ruangan peserta yang mengganggu peserta lain. Tidak boleh ada orang lain di ruangan yang sama ketika tes berlangsung Selama tes berlangsung, peserta dilarang: Menanyakan jawaban soal kepada siapapun. Meninggalkan ruangan selama tes berlangsung. Peserta wajib menunjukkan ulang kondisi sekeliling di ruangan, jika diminta oleh pengawas sewaktu-waktu Aplikasi tes akan berhenti secara otomatis ketika waktu tes berakhir dan peserta otomatis dianggap sudah logout.

Setelah Pelaksanaan Tes

Memastikan jawaban yang telah diisikan sebelum “klik” tombol selesai tes Peserta dapat mengakhiri (leave Zoom meeting) setelah diberi instruksi oleh Pengawas tes

Tanggal Penting

Gelombang 2

Pendaftaran: 27 Maret – 2 April 2023 Batas akhir upload portofolio: 2 April 2023 Pelaksanaan tes: 8 April 2023 Pengumuman hasil: 12 April 2023

Gelombang 3

Pendaftaran 3 – 9 April 2023 Batas akhir upload portofolio 9 April 2023 Pelaksanaan tes 15 April 2023 Pengumuman hasil 19 April 2023

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) membuka kesempatan bagi calon mahasiswa dari semua kalangan untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi di kampus tersebut melalui jalur beasiswa. Salah satunya adalah Beasiswa ITS yang memungkinkan penerimanya kuliah di ITS tanpa perlu membayar biaya Sumbangan Pengembangan Akademik (SPA) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).Untuk lebih lengkapnya, yuk kita simak informasi selengkapnya berikut ini yang dilansir dari laman Admisi ITS berikut ini:Beasiswa ITS adalah program beasiswa dari ITS yang memungkinkan penerimanya kuliah pada program Sarjana dan Sarjana Terapan di ITS dalam dua skema. Skema pertama adalah penerima dapat kuliah tanpa dikenai biaya Sumbangan Pengembangan Akademik (SPA) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).Kemudian skema kedua, penerima dapat kuliah tanpa dikenai biaya Sumbangan Pengembangan dan Institusi (SPI). Kedua skema ini dapat digunakan untuk jalur Seleksi Mandiri, baik itu seleksi Mandiri Sarjana maupun Sarjana Terapan.Beasiswa ini dapat digunakan jika peserta mendaftar jalur Seleksi Mandiri. Seleksi Beasiswa berdasarkan hasil tes Seleksi Beasiswa ITS dan Kemampuan Orang Tua.Seleksi ini merupakan bagian dari Seleksi Masuk ITS. Peserta yang dinyatakan lolos wajib mendaftar Seleksi Mandiri Sarjana atau Sarjana Terapan sebagaimana program studinya, kecuali diterima di SNBP, SNBT, atau Seleksi Prestasi dengan menyampaikan konfirmasi.Segala bentuk kecurangan yang ditemukan baik selama tes maupun pasca tes, maka akan dikenakan sanksi berupa pembatalan hasil tes.Peserta seleksi Beasiswa ITS dikenakan biaya tes sebesar Rp. 50.000.Tata cara pendaftaran Seleksi Beasiswa ITS dilaksanakan secara online melalui website ITS di https://admission.its.ac.id/ dengan mekanisme sebagai berikut:1. Bagi pendaftar baru, buat akun dengan registrasi akun MyITS Admission melalui laman https://admission.its.ac.id/. Sementara pendaftar yang sudah memiliki akun, bisa langsung lanjut log in. Data yang perlu disiapkan untuk membuat akun:2. Login ke akun MyITS Admission dengan menggunakan myITS ID (email terdaftar yang sudah diverifikasi) dan password Anda.3. Melakukan pendaftaran seleksi Beasiswa ITS. Untuk melakukan pendaftaran secara online, calon peserta harus menyiapkan:4. Surat keterangan pekerjaan kedua orang tua/wali5. Surat keterangan penghasilan kedua orang tua/wali, berupa gaji dan/atau penghasilan lainnya (misalnya sertifikasi profesi dan tunjangan tambahan) yang disahkan oleh:6. Calon peserta mengisi borang (formulir) pendaftaran online sesuai dengan petunjuk yang ada secara benar. Usahakan pengisian secara urut pada isiannya, terutama pada tab Pendidikan.7. Semua informasi yang diisikan dalam borang ini harus benar.8. Memilih program studi. Setiap calon peserta dapat memilih 1 (satu) program studi. Pilihan program studi menentukan materi tes.9. Setelah dipastikan semua data benar, lakukan finalisasi. Peserta akan mendapatkan Kode Pembayaran, peserta dapat membayar biaya pendaftaran sesuai dengan petunjuk. Harap membayar biaya pendaftaran sebelum batas waktu pembayaran yang ditentukan. (Penting!: Biaya Pendaftaran tidak dapat ditarik kembali).10. Setelah Anda membayar biaya pendaftaran, login ke akun MyITS Admission untuk mengunduh Kartu Pendaftaran.11. Calon peserta menandatangani Kartu Bukti Pendaftaran tersebut pada tempat yang disediakan. Kartu Bukti Pendaftaran yang telah ditandatangani berlaku sebagai Kartu Tanda Peserta Seleksi Beasiswa. Kartu ini harus disimpan dengan baik dan ditunjukan pada pengawas ujian saat pelaksanaan tes.Username dan password tes seleksi beasiswa online akan dikirim ke e-mail peserta 1 hari sebelum pelaksanaan gladi bersih. Peserta wajib mengikuti gladi bersih. Tata tertib bagi peserta tes seleksi beasiswa ITS 2023 dibagi dalam tiga bagian yaitu: sebelum pelaksanaan tes, selama pelaksanaan tes, dan setelah pelaksaan tes, dengan rincian sebagai berikut. Unduh pdf Tata Tertib di link berikut.Setelah mencatat persyaratan, jangan lupa memperhatikan tanggal-tanggal pentingnya ya Sobat Medcom sebelum mendaftar Beasiswa ITS. Semoga Sobat Medcom menjadi salah satu yang beruntung dan mendapatkan beasiswa ITS. Selamat mencoba!