Mengenal Jurusan Games dan Rekomendasi Kampusnya

Jakarta: Di era digital saat ini, bermain game sudah tidak lagi sekadar menjadi hobi. Seseorang yang menyukai game , bisa lho menjadi prospek kerja yang cukup menjanjikan dan luas jika dijalani dengan serius.Bagi Sobat Medcom yang tertarik menjadikan game sebagai profesi, ada nih jurusan kuliah di bidang game, yaitu Jurusan Games. Jurusan ini mempunyai program-program perkuliahan yang menarik lho!Jurusan games memiliki fokus program, seperti Game Art, Game Design, dan Game Programming. Yuk simak informasi mengenai fokus program di jurusan games beserta kampus yang menyediakan jurusan tersebut, dilansir dari akun Instagram @hotcourses_id:Media Design School (MDS), New Zealand, memiliki program yang fokus pada game art. Nama programnya Bachelor of Creative Technologies (Game Art). Materinya sarat dengan digital design and imaging, seperti mendesain lingkungan, figure modelling, 3D modelling, 3D animation, dan lain-lain.Selain itu, kampus lain yang memiliki fokus pada program game art, di antaranya Art Center College of Design, Pasadena, Amerika Serikat. Nama jurusannya Entertainment Design.Mahasiswa program Bachelor of Software Engineering (Game Programming) di Media Design School (MDS), New Zealand, hanya fokus pada penguasaan game programming. Mereka harus menguasai teori dasar di tahun pertama, termasuk matematika dan C++ programming.Di beberapa kampus juga mengombinasikan program Game Art dan Game Programming, contohnya program Bachelor of Games and Interactive Entertainment di Queensland University of Technology (QUT) dan Bachelor of Science in Games Development di University of Technology Sydney, Australia.Sobat Medcom tahu Game Fruit Ninja? Game ini dikembangkan di Halfbrick Studios di Kota Brisbane oleh Shainiel Deo bersama Phil Larsen dan Luke Muscat yang merupakan lulusan dari Queensland University of Technology (QUT).Di Australia ada program Bachelor of Creative Arts (Game Design) di JMC Academy di Sydney. Menawarkan delapan macam jurusan kreatif, mahasiswanya punya banyak kesempatan berkolaborasi antar program studi. Mereka bisa membentuk gim dengan mahasiswa jurusan Animasi.Selain itu, ada juga kampus lain yang memiliki fokus pada program game design, yaitu RMIT University di Melbourne, Australia dengan program Bachelor of Design (Games).Kurikulum jurusan ini mencetak Game Designer yang juga punya skill di bidang digital art. Mahasiswa juga belajar animation 3D studio skills, figure drawing, digital character modeling, dan digital sculpture.Di Sheridan College, Kanada juga menawarkan program Bachelor of Game Design yang sangat fokus pada kemampuan merancang sebuah game, bukan game programming dan game art.Nah, itulah penjelasan mengenai jurusan game dengan beberapa fokus programnya dan kampusnya. Sobat Medcom tertarik dengan jurusan ini?