Keren! Siswa MAN 2 Kota Makassar Lolos Beasiswa Indonesia Maju Luar Negeri

Jakarta: Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Makassar lolos seleksi Beasiswa Indonesia Maju Program Persiapan S1 Luar Negeri 2022 Angkatan 3 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Kemendikbudristek ). Dia ialah siswa kelas XI IPA 1, Fayyadh Ats Tsaqib Marwan."Alhamdulilaahilladzii bini'matihi tathimmushalihaat (Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi lebih sempurna). Saya bisa mendapatkan nikmat ini karena kehendak Allah yang dibarengi dengan doa dan bimbingan dari orang tua saya serta semua guru saya di MAN 2 kota Makassar, special to my great teacher Mr Dedi Rimantho," kata Fayyadh dikutip dari laman kemenag.go.id, Jumat, 30 Desember 2022.Fayyadh mengikuti program beasiswa studi lanjut ke luar negeri yang diselenggarakan Kemendikbudristek bekerja sama LPDP Kementerian Keuangan setelah mengikuti tahapan yang ditetapkan Puspresnas. Fayyadh mendaftar pada laman Kemendikbudristek dengan mengunggah tiga esai dalam bahasa Inggris.Pendaftaran dibuka dari 12-31 Oktober 2022. Panitia lalu melakukan seleksi administrasi, prestasi, subtansi, dan wawancara hingga Desember 2022.Sebanyak 107 Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) terbaik di dunia telah ditetapkan sebagai tujuan studi peserta didik penerima Beasiswa Indonesia Maju (BIM). Fayyadh mengucapkan terima kasih kepada Dedi karena telah membantunya."I would like to say thank you so much for your support and I am truly grateful to have an extraordinary teacher like you, Mr Dedi and all teachers in MAN 2 Makassar (Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk support dan saya sangat bersyukur memiliki guru luar biasa seperti Anda, Pak Dedi dan semua guru di MAN 2 Makassar)," ujar Fayyadh.Fayyadh merupakan salah satu siswa berprestasi. Pada awal Desember 2022, Fayyadh bersama teman-temannya yang tergabung dalam Tim Robotik MAN 2 Kota Makassar meraih medali emas Kontes Robot Internasional yang diselenggarakan International Robotic Training and Competition di Universitas Tekhnologi Malaysia (UTM) di Kuala Lumpur.Sebelumnya, Fayyadh juga mempresentasikan hasil risetnya pada seminar internasional IEEE yang diselenggarakan Institut Teknologi Bandung pada Agustus 2022. Hasil risetnya berjudul ‘Applying Image Classification for Detect Leaf Disease: Case Study for Porang Plant’ dipublikasikan pada IEEE Xplore yang merupakan database jurnal internasional online terindex Scopus.Program Beasiswa Indonesia Maju diperuntukkan bagi peserta didik jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat yang berprestasi pada empat bidang, yaitu: sains, riset, dan teknologi informasi; seni, budaya, dan bahasa; olahraga dan kesehatan jasmani; dan vokasi dan kewirausahaan di tingkat nasional dan/atau internasional pada beberapa ajang kompetisi.Wakamad Humas MAN 2 Kota Makassar Dedi Rimantho mengapresiasi prestasi Fayyadh. Dia berharap prestasi itu menjadi motivasi bagi adik kelasnya.Kepala MAN 2 Kota Makasaar Darmawati bersyukur dan mengapresiasi prestasi anak didiknya. "Alhamdulillah atas kerja sama semua pihak, wali kelas, pembina dan tentu dukungan dan support orang tua Ananda yang luar biasa, sehingga Ananda dapat meraih kesuksesan ini," tutur dia.