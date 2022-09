Fresh Graduate Jebolan 10 Kampus ini Bergaji Tinggi hingga Miliaran Rupiah

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Jakarta: Mahasiswa yang baru lulus atau fresh graduate pasti berpikir untuk mencari pekerjaan, baik di perusahaan, lembaga, maupun membangun bisnis sendiri. Namun, umumnya fresh graduate cenderung memilih bekerja pada orang lain dan membangun portfolio sebelum mencoba kesempatan lain.Mendapat pekerjaan sesuai minat dan bakat menjadi impian tersendiri. Terlebih, bila mendapat pekerjaan dengan gaji fantastis. Beberapa perusahaan atau tempat kerja memang memiliki preferensi untuk memilih karyawan dari kampus-kampus ternama. Biasanya, ini disebabkan reputasi baik atau prestise perguruan tinggi Tidak heran lulusan perguruan tinggi top seringkali mendapatkan pekerjaan prestise dengan gaji tinggi. Melansir laman Forbes, alumni dari perguruan-perguruan tinggi di Amerika Serikat ini memiliki gaji fantastis. Bahkan ketika baru lulus sekalipun (fresh graduate). Inilah 10 perguruan tinggi dari Forbes Top 25 Career Salaries of Alumni 2022:Massachusetts Institute of Technology atau MIT adalah universitas yang terletak di kota Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat. Gaji alumni dengan pengalaman 0-5 tahun berkisar di angka USD98,100/year atau setara dengan Rp1,4 miliar/tahun.Stanford University adalah universitas yang terletak di kota Palo Alto, California, Amerika Serikat. Gaji alumni dengan pengalaman 0-5 tahun berkisar di angka D92,400/year atau setara dengan Rp1,3 miliar/tahun.Harvard University adalah universitas yang terletak di kota Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat. Alumni lulusan universitas yang tergolong dalam Ivy League ini mendapatkan gaji kisaran USD85,300/year atau setara dengan Rp1,2 miliar/tahun.Princeton University adalah universitas yang terletak di kota Princeton, New Jersey, Amerika Serikat. Alumni dari universitas ini umumnya mendapatkan gaji kisaran USD85,200/year atau setara dengan Rp1,2 miliar/tahun.Yale University adalah universitas yang terletak di kota New Haven, Connecticut. Umumnya gaji alumni dari universitas yang didirikan sejak 1701 ini berada di angka USD81,900/year atau setara dengan Rp1,2 miliar/tahun.University of Pennsylvania atau yang biasa disingkat “Penn” adalah universitas yang terletak di kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Umumnya gaji alumni dari universitas anggota Ivy League ini berkisar di angka USD81,500/year atau setara dengan Rp1,2 miliar/tahun.Columbia University adalah universitas yang terletak di New York City, Amerika Serikat. Gaji alumni dari universitas yang sebelumnya bernama “King’s College” ini berkisar di angka U80,900/year atau setara dengan Rp1,2 miliar/tahun.Duke University adalah universitas yang terletak di bagian utara California, Amerika Serikat. Gaji lulusan universitas swasta termahal ini bisa mencapai USD80,300/year atau setara dengan Rp1,2 miliar/tahun.Dartmouth College adalah universitas yang terletak di kawasan Upper Valley, New Hampshire, Amerika Serikat. Gaji lulusan perguruan tinggi dengan luas terkecil di Ivy League ini bisa mencapai USD80,000/year atau setara dengan Rp1,2 milar/tahun.Rice University adalah universitas yang terletak di Houston, Texas, Amerika Serikat. Gaji lulusan Rice University bisa mencapai USD79,800/year atau setara dengan Rp1,1 miliar/tahun.Gimana Sobat Medcom? Cukup tercengang? Meskipun reputasi perguruan tinggi memegang peran yang cukup penting dalam pencarian kerja, namun tidak sedikit perusahaan yang tidak mempermasalahkan hal tersebut dan lebih fokus pada penilaian objektif seperti kemampuan, pengalaman, dan lain-lain, lho! Jadi, jangan patah semangat dan tingkatkan terus kemampuanmu sambil memperluas jaringan ya. (