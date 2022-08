Rizal, Wisudawan Terbaik Unpad yang Punya Mimpi Majukan Pertanian Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Raden Trizaldi Prima Alamsyah bercita-cita menjadi lulusan Universitas Padjajaran ( Unpad ) yang bermanfaat bagi masyarakat. Rizal berusaha optimal menjalani perannya sebagai mahasiswa untuk mencapai cita-cita itu.Hasilnya, dia lulus Sarjana dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran dalam waktu 3,5 tahun dengan IPK 3,85 serta berhasil menorehkan berbagai prestasi. Rizal terpilih menjadi wisudawan terbaik Program Sarjana pada Upacara Wisuda Lulusan Gelombang IV Tahun Akademik 2021/2022 yang digelar di Grha Sanusi Hardjadinata Kampus Iwa Koesoemasoemantri Unpad, Bandung, Rabu, 3 Agustus 2022.“Saya bersyukur sekali atas adanya penghargaan yang diberikan ini. Semoga dengan adanya penghargaan ini juga bisa menjadi salah satu pemicu untuk saya bisa lebih meningkatkan prestasi saya,” kata Rizal dikutip dari laman unpad.ac.id, Jumat, 5 Agustus 2022.Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak prestasi yang ia raih, di antaranya Finalis Pemuda Pelopor kategori Pangan pada Pemuda Pelopor Kota Bandung 2019 (individu) dan mahasiswa berpretasi Faperta Tahun 2021. Secara berkelompok, Rizal juga meraih Juara Ketiga Kompetisi Business Plan pada Agriday x EC 2020, Juara kedua pada Business Model Canvassing Competition dalam Fateta Business Festival 2020, dan The Best Social Movement Project.Rizal juga pernah menjadi penyaji di sejumlah seminar, antara lain International Seminar on Agribusiness: Agribusiness and Economic Recovery (ISA AER) 2021 dan The 2021 Sebelas Maret International Conference on Digital Economy.Selama kuliah di Agribisnis Faperta Unpad, Rizal juga aktif mengikuti kegiatan kepanitiaan dan organisasi kemahasiswaan di tingkat Unpad dan nasional. Melalui kegiatan-kegiatan itu, Rizal ingin mengukur potensi diri sekaligus membawa nama harum almamater Unpad melalui prestasinya.Selain itu, dengan mengikuti berbagai kegiatan bersama mahasiswa dari perguruan tinggi lain, ia juga ingin menambah wawasan. “Membuat saya banyak belajar dan menambah kapasitas saya untuk lebih memahami konteks sesuatu dan banyak ternyata ya yang belum saya ketahui dan banyak yang tidak saya ketahui di luar sana,” kata Rizal yang sudah bekerja di PT Agro Jabar, salah satu BUMD Jawa Barat sejak Februari 2021 itu.Memiliki banyak aktivitas, dia juga menggunakan matriks manjemen waktu untuk menentukan prioritas. Namun, dia merasa kegiatan perkuliahan tetap menjadi nomor satu. Rizal ingin memperkuat keilmuannya sebelum mengaplikasikan dalam berbagai kegiatan.“Karena ketika basic-nya tidak bagus, ikut kompetisi atau organisasi menurut saya kurang saja,” ujar Rizal.Saat ini Rizal tercatat menjadi mahasiswa Magister Ekonomi Pertanian Unpad dalam program Fast Track. Kuliah di bidang pertanian, Rizal berharap ingin menjadi salah seorang yang membangun pertanian di Indonesia.Dia ingin memperdalam ilmu khususnya di Agribisnis. Rizal juga berharap pertanian di Indonesia dapat diisi orang-orang jenius.“Saya melihat bahwa Indonesia ini kan negara agraris, punya potensi yang sangat besar khususnya dari sisi agrikultur nya. Menurut saya pertanian di Indonesia butuh orang-orang yang luar biasa, butuh orang-orang yang jenius,” ujar mahasiswa Bidikmisi asal Bandung ini.Rizal berharap dapat menjadi lulusan yang membanggakan bagi Unpad, khususnya Faperta Unpad. Rizal menyebut dapat bermanfaat bagi sekitar menjadi kebahagiaan tak ternilai baginya.“Secara pribadi saya ingin menjadi seseorang yang bisa bermanfaat dan juga mengamalkan ilmu yang telah saya dapatkan selama berkuliah di Unpad,” tutur dia.