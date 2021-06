Undip Teken MoU dengan St. Paul University Philippines

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Semarang: Universitas Diponegoro (Undip) menandatangani kerja sama dengan St. Paul University Philippines. Mengingat masih dalam masa pandemi covid-19, kegiatan ini diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom meeting.Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Rektor Universitas Diponegoro, Yos Johan Utama dengan Rektor St. Paul University Philippines, Sr. Merceditas Ang, SPC. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) oleh Dekan Fakultas Kedokteran Undip , Dwi Pudjonarko dengan Dekan Fakultas Kedokteran St. Paul University Philippines, Geraldine Ramirez.Kerja sama antaruniversitas ini meliputi kerja sama di bidang pendidikan dan penelitian, serta pertukaran dosen dan staf. Sehingga diharapkan dapat memajukan pada pengembangan kedua Universitas di bidang penelitian ilmiah, pendidikan, dan saling mempelajari budaya masing-masing negara.Baca juga: Unpad Masuk 9 Besar Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia MoU dan MoA ini sejalan dengan Visi Undip yaitu menjadi universitas riset yang unggul. “Our vision to be the World Class Research University drives to have more international collaboration and universities within Asia and Asian countries are Undip’s strategic partners. One of our strategic partners is Saint Paul University Philippines,” ungkap Yos dikutip dari laman Undip, Jumat, 4 Juni 2021.Ia berharap penandatangaan MoU ini akan bermanfaat untuk kedua belah pihak.“I hope this signed MoU will be beneficial for all. Hopefully, we will have fruitfull cooperation and bring more opportunities to work together," tutup Yos.(CEU)