Guru Besar Unpad Profesor An An Chandrawulan Tutup Usia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Bandung: Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Profesor An An Chandrawulan meninggal dunia . Ia mengembuskan napas terakhir pada usia 61 tahun di Rumah Sakit Santo Borromeus, Bandung, dini hari tadi.Prof. An An lahir di Bandung, 13 Januari 1960. Almarhumah meraih gelar pendidikan Sarjana pada bidang hukum perdata di FH Unpad . Kemudian, pendidikan Magister pada kajian hukum bisnis internasional di Katholieke Universiteit of Leuven, Belgia, pada 1995. Ia menempuh pendidikan Doktor di Unpad pada 2010.Profesor An An sudah mengabdi sebagai pengajar di Fakultas Hukum Unpad sejak 1986. Tidak hanya sebagai pengajar, ia juga pernah menduduki sejumlah jabatan akademik, di antaranya Kepala Departemen Hukum Perdata, Wakil Dekan II FH Unpad 2013-2016, serta Dekan FH Unpad periode 2016-2021.Jabatan terakhir yang diemban adalah Kepala Departemen Hukum Bisnis Transnasional dan Ketua Pusat Studi Hukum Infrastruktur Unpad.Prof. An An juga aktif berkegiatan sebagai praktisi hukum. Terakhir, ia tergabung sebagai tim Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Kontrak. Profesor An An juga banyak aktif dalam konferensi nasional maupun internasional.Prof. An An mendapat penghormatan terakhir dalam upacara pelepasan yang digelar di halaman Gedung Rektorat Unpad Kampus Iwa Koesoemasoemantri, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, siang tadi.Baca: Ketua Uji Klinis Vaksin Sinovac Novilia Sjafri Meninggal karena Covid-19 Dalam kesempatan tersebut, Rektor Unpad Prof. Rina Indiastuti mengatakan, banyak sekali jasa almarhumah bagi FH Unpad maupun Unpad secara keseluruhan. Salah satunya ketika almarhumah menjabat sebagai Dekan FH Unpad.Rektor mengatakan, di masa kepemimpinan Dekan Prof. An An, kampus FH Unpad resmi berpindah lokasi ke kampus Jatinangor. Pasca kepindahan tersebut, Prof. An An banyak berkontribusi dalam penyediaan fasilitas belajar di kampus FH Jatinangor.Tidak hanya itu, di masa kepemimpinannya, FH Unpad juga aktif menjalin dan memperkuat kemitraan dengan pihak asing, hingga menjalin kemitraan dengan para alumni.“Selamat jalan Ibu An An tercinta. Jasa-jasa dan pengabdian terhadap almamater akan selalu kami kenang dan akan kami manfaatkan untuk kemajuan Unpad tercinta,” kata Rektor.Almarhumah merupakan istri dari Guru Besar Fakultas Hukum Unpad Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., PhD. Usai mendapat penghormatan terakhir, almarhumah dimakamkan di pemakaman keluarga di daerah Cililin, Kabupaten Bandung Barat.(AGA)