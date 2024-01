Ayo Daftar Olimpiade Sains Airlangga, Sertifikatnya Bisa Buat SNBP di Unair

Jadwal Olimpiade Sains Airlangga 2024

Pendaftaran : 28 Desember 2023 – 9 Januari 2024, Pukul 17.00 WIB Pembayaran : 28 Desember – 10 Januari 2024, Pukul 23.59 WIB Pelaksanaan : 13 – 14 Januari 2024 Unduh Sertifikat : 17 – 31 Januari 2024

Keuntungan Ikut Olimpiade Sains Airlangga 2024



Pelaksanaan Ujian

Jakarta: Kabar gembira bagi siswa SMA maupun SMK yang gemar berkompetisi di bidang sains Universitas Airlangga (UNAIR) menggelar lomba Olimpiade Sains Airlangga (OSA) tingkat nasional untuk siswa SMA/SMK/MA Sederajat.Kompetisi ini bertujuan meningkatkan mutu pendidikan, dan meningkatkan motivasi siswa khususnya pada bidang sains di Indonesia. OSA ini diselenggarakan secara on site (offline) menggunakan Computer Based Test (CBT) di Kampus MERR C, Universitas Airlangga, pada 13 – 14 Januari 2024.Olimpiade ini terbagi menjadi dua bidang yakni Sains dan Teknologi (Saintek) serta Sosial dan Humaniora (Soshum). Dalam bidang Saintek, materi yang diujikan yakni Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi. Sedangkan untuk Soshum materi yang diujikan yakni Matematika, Sejarah, Ekonomi, Sosiologi-Antropologi. Perlu diketahui olimpiade ini bersifat individu.Siswa yang ingin menguji kemampuannya di ajang olimpiade ini dapat mendaftar di website https://olimpiade.unair.ac.id/ dengan biaya Rp.100.000,-. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan para peserta lomba yakni Sertifikat Hasil OSA melalui akun masing-masing yang berisi informasi capaian skor per materi dan kategori capaian.Sertifikat ini dapat digunakan sebagai salah satu prestasi akademik untuk mendaftar SNBP /Mandiri Prestasi dengan pilihan Universitas Airlangga . Selain itu, peserta dapat mengunduh sertifikat melalui akun masing-masing sesuai jadwal unduh sertifikat.Olimpiade dilaksanakan hanya 1 tahap sesuai dengan pilihan bidang OSA. Peserta dapat melihat jadwal pelaksanaan yang tertera pada Kartu Peserta OSA 2024. Waktu pelaksanaan olimpiade dilaksanakan selama 140 menit setiap bidangnya. Terakhir, peserta diharapkan dapat menggunakan seragam sekolah masing-masing.