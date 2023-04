Ikut Try Out Jelang UTBK-SNBT 2023, Ini Manfaatnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Platform edukasi teknologi Zenius menggelar Grand Try Out (GTO) 2023. GTO Zenius merupakan kompetisi try out tahunan yang dilaksanakan secara online untuk siswa kelas 12 atau yang sedang mengambil gap year.Founder Zenius, Sabda PS berharap para siswa dapat memanfaatkan try out untuk mengukur kemampuan mereka dalam menghadapi Ujian Tulis Berbasis Komputer -Seleki Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2023. “Pelaksanaan try out dapat memberikan gambaran tentang soal-soal yang akan keluar pada ujian sesungguhnya, sehingga para siswa dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dan meraih hasil maksimal di ujian tersebut," papar Sabda, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 6 April 2023.Dengan demikian, Sabda PS berharap para siswa dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk memperbaiki kemampuan dan mendapatkan hasil yang memuaskan pada SNBT UTBK 2023.Menurut Sabda, try out kali ini didesain untuk membantu para siswa mengukur kemampuan dalam mengikuti ujian UTBK SNBT yang sesungguhnya. "Try out ini juga bertujuan membantu mempertajam kemampuan para siswa dalam menghadapi UTBK SNBT melalui soal-soal yang sudah dirancang menyerupai peraturan terbaru SNBT 2023," kata Sabda.Selain itu, soal yang disajikan juga sangat menantang dan dilengkapi dengan pembahasan. Siswa juga dapat melihat perkembangan nilai mereka dan mengidentifikasi kelemahannya sehingga mereka bisa fokus untuk memperbaiki hal tersebut.Tidak hanya tes berupa soal, GTO Zenius juga menyediakan klinik pembahasan soal yang dipandu oleh para tutor Zenius. Siswa dan tutor melakukan pembahasan secara interaktif mengenai soal-soal yang dianggap sulit oleh para siswa ketika mereka mengerjakan try out.Tahun ini, tercatat sebanyak 43.166 siswa dari 23.788 sekolah yang mendaftar di GTO Zenius. Skor rata-rata Item Response Theory (IRT) para siswa yang mengikuti tes mencapai 372,5, dengan skor tertinggi mencapai 727.Menariknya, 20 persen pengguna premium Zenius berhasil meraih skor IRT yang lebih tinggi dibandingkan dengan skor rata-rata seluruh peserta. Selain itu, seluruh pengguna paket Intensif SNBT Zenius, program Intensif 15 minggu persiapan UTBK SNBT , juga menempati posisi 30% teratas.Hasil dari GTO Zenius 2023 menunjukkan bahwa rata-rata skor IRT peserta tercatat cukup rendah, yaitu sebesar 372,5. Hal ini disebabkan karena soal-soal yang disediakan Zenius cukup menantang bagi para siswa.Terbukti dari fakta bahwa hanya 20 persen peserta yang berhasil meraih skor IRT di atas 550, sedangkan sisanya belum mencapai skor tersebut.Sabda juga merespons rata-rata skor IRT yang rendah pada pelaksanaan GTO kali ini dengan pandangan yang positif. Menurutnya, ketika siswa terbiasa mengerjakan atau melatih soal-soal yang lebih sulit, mereka akan lebih siap dan terlatih menghadapi soal-soal SNBT UTBK.Selain itu, Sabda menambahkan bahwa pelaksanaan GTO Zenius kali ini dapat memberikan gambaran kepada siswa mengenai soal-soal SNBT UTBK . Sehingga mereka bisa lebih mempersiapkan diri dan mendapatkan hasil maksimal di ujian tahun ini.