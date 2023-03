Hikmah dan Bacaan Doa Salat Dhuha Lengkap: Arab, Latin, Terjemahan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, umat muslim berlomba-lomba untuk mencari pahala. Ada banyak hal yang dilakukan untuk menambah pahala ketika melakukan puasa salah satunya dengan mengerjakan amalan salat dhuha. Salat dhuha umumnya dilakukan oleh seorang muslim ketika waktu dhuha, yakni saat matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya (kira-kira pukul 6.00 atau 7.00) hingga waktu dzuhur.Jumlah rakaat pada salat dhuha adalah minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat, yang dilakukan dalam satuan 2 rakaat dengan sekali salam. Rasulullah bersabda di dalam hadits Qudsi, Allah SWT berfirman, “Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan empat rakaat salat duha, karena dengan salat tersebut, Aku cukupkan kebutuhanmu pada sore harinya.” (HR Hakim & Thabrani).Salat dhuha merupakan salah satu salat sunah yang mempunyai banyak keutamaannya. Agar amalan salat dhuha ini semakin sempurna maka umat muslim dianjurkan untuk membaca doa setelah salat dhuha.Berikut adalah bacaan doa setelah salat dhuha yang bisa diamalkan oleh Sobat Medcom agar bisa menambah pahala saat bulan Ramadan.“Allahumma innad-duhaa'a duhaa'uka wal bahaa'a bahaa'uka wal jamaala jamaaluka wal quwwata quwwatuka wal-qudrota qudratuka wal 'ismata 'ismatuka. Allahumma in kaana rizqii fis-samaa'i fa anzilhu, wa in kaana fil ardi fa akhrijhu, wa in kaana mu'assiran fa yassirhu, wa in kaana haraaman fa tahrirhu wa in kaana ba'iidan fa qarribhu bi haqqi duhaa'ika wa bahaa'ika wa jamaalika wa quwwatika wa qudratika, aatinii maa ataita 'ibaadakash-shalihiin.”Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya waktu dhuha adalah waktu dhuha-Mu, keagungan adalah keagungan-Mu, keindahan adalah keindahan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, penjagaan adalah penjagaan-Mu.Ya Allah, apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah, apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sukar mudahkanlah, apabila haram sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran dhuha-Mu, kekuasaan-Mu (wahai Tuhanku), datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba-hamba-Mu yang sholeh."Dalam sebuah riwayat hadis At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dijelaskan bahwa jika orang sering melaksanakan salat Duha, maka dosanya akan diampuni oleh Allah SWT. Rasulullah Saw bersabda:“Siapa yang membiasakan (menjaga) shalat dhuha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan.” (HR At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).Sebagaimana perintah nabi pada amalan-amalan ibadah yang lain, salat Duha merupakan salah satu bekal yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk umat muslim. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Darda RA dalam hadis Muslim berikut:“Kekasihku (Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam) mewasiatkan aku untuk tidak meninggalkan tiga perkara selama aku masih hidup: puasa tiga hari di setiap bulan, salat Duha dan tidak tidur sampai aku salat Witir.” (HR. Muslim no. 722).Hikmah salat dhuha sebagai pengganti tasbih, tahmid, tahlil, disebutkan dalam hadits Abu Dzar RA, Rasulullah SAW bersabda:“Di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma’ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan salat Duha sebanyak dua rakaat.” (HR. Muslim no. 720).Seperti hikmah salat dhuha yang sudah dijelaskan di atas, Perumpamaan Sholat Dhuha sebagai sedekah diperkuat melalui salah satu riwayat hadist. Rasulullah SAW bersabda:“Manusia memiliki 360 sendi, diwajibkan untuk bersedekah sedekah untuk setiap sendinya”. Para sahabat bertanya,”Siapa yang mampu melakukan demikian, wahai Nabi Allah?”. Nabi bersabda,”Cukup dengan menutup dahak yang ada di lantai masjid dengan tanah dan menghilangkan gangguan dari jalanan. Apabila engkau tidak mendapatinya, maka lakukanlah dua raka’at shalat Dhuha yang itu bisa mencukupimu.” (HR. Abu Daud no.5242, dishahihkan Al Albani dalam Irwaul Ghalil [2/213]).Nah, itulah informasi mengenai doa setelah salat dhuha beserta hikmahnya. Semoga bermanfaat!