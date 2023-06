THE AUR 2023, Unesa Menempati Peringkat ke-21 di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Universitas Negeri Surabaya ( Unesa ) menempati peringkat 21 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dalam pemeringkatan Times Higher Education Asia University Rankings (THE AUR). Direktur Inovasi Pemeringkatan dan Publikasi Ilmiah Unesa, Nadi Suprapto, mengaku capaian itu belum maksimal dan akan menjadi motivasi untuk menaikan peringkat tahun depan.Pihaknya menargetkan peringkat Unesa bisa meningkat di tahun depan. Dia mengatakan ada beberapa strategi untuk mencapai target itu, seperti mengikuti pendampingan dengan tim pemeringkatan THE agar lebih mengetahui sistem pemeringkatan dan mengadakan bedah indikator untuk mempersiapkan terkait indikator yang terdapat dalam pemeringkatan tersebut.“Untuk THE World University Ranking (WUR) akan diumumkan September tahun ini. Sedangkan, THE AUR berikutnya akan diumumkan tahun depan. Kami songsong THE WUR 2024 dengan posisi yang lebih bagus lagi,” kata guru besar FMIPA itu dikutip dari laman unesa.ac.id, Jumat, 30 Juni 2023.Nadi optimistis peringkat Unesa akan lebih bagus ke depan. Hal itu lantaran publikasi dalam lima tahun terakhir sejak 2018 terus digenjot dan mengalami peningkatan.Dia menyebut ini telah memenuhi aturan pemeringkatan THE terkait batas ambang minimal yakni 150 publikasi. Nadi mengatakan Unesa bisa terus meningkatkan posisi dalam berbagai pemeringkatan.Pihaknya akan ikut aktif di berbagai jenis pemeringkatan di dunia termasuk pemeringkatan baru seperti WURI (World University Ranking of Innovation) yang berbasis di Korea Selatan.“Ikut pemeringkatan ini tentu bukan sekadar angka ya, tetapi sebagai motivasi untuk terus meningkatkan mutu penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di Unesa agar eksistensi Unesa juga terekognisi secara internasional," ucap dia.Unesa juga mempromosikan pemeringkatan dunia yang sudah mereka luncurkan yaitu UNESA-Dimetric dalam bidang disabilitas, UNESA-Sportric bidang olahraga, dan UNESA-Artric di bidang seni."UNESA-Dimetric duluan kita luncurkan dan diikuti ratusan perguruan tinggi di dunia. Hasilnya sudah diumumkan akhir tahun lalu. Sementara dua pemeringkatan lainnya sedang on going,” papar dia.Times Higher Education (THE) merupakan lembaga pemeringkatan dan penyedia data perguruan tinggi yang tepercaya sejak 2004. Pemeringkatan ini menilai kinerja perguruan tinggi di kancah global, menghasilkan data terpadu untuk memahami misi perguruan tinggi.THE Asia University Ranking 2023 menggunakan 13 indikator kinerja yang sama dengan THE World University Ranking. Namun, dikalibrasikan ulang untuk mencerminkan dan menyesuaikan keunggulan perguruan tinggi di Asia.Penilaian perguruan tinggi berdasarkan pada misi-misi utama atau tri dharma perguruan tinggi; pengajaran, penelitian, dan pengabdian, transfer pengetahuan, dan pandangan internasional.Berdasarkan data statistik utama yang ditampilkan dalam THE AUR 2023 mencakup; jumlah mahasiswa, rasio mahasiswa dan dosen, mahasiswa internasional, dan rasio perempuan terhadap laki-laki. Unesa memperoleh statistik paling signifikan adalah rasio perempuan terhadap laki-laki yakni sejumlah 64:36.