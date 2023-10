2 Prodi Baru UIII Laris Manis, Kemampuan Bahasa Asing Jadi Syarat Penting

Advertisement

Jakarta: Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) membuka dua program studi baru di 2023. Kedua program studi baru tersebut adalah Master in Public Policy specializing on Climate Change dan Master of Finance in Sustainable Finance.Sekretaris UIII, Chaider S Bamualim mengatakan, kedua prodi ini mempu menyedot minat calon mahasiswa baru untuk mendaftar. Jumlah mahasiswa untuk program studi Climate Change ada 20 orang.Sedangkan untuk Sustainable Finance ada 26 orang. "Kami tidak bisa terima mahasiswa banyak-banyak," katanya saat diskusi di kampus UIII, Depok.Meski begitu, diakuinya jumlah mahasiswa yang mendaftar sangat banyak dan melebihi kuota yang dibutuhkan. Seleksi pun berlangsung ketat, tidak hanya administrasi, namun hingga seleksi wawancara.Tes wawancara dilakukan untuk memastikan kemampuan bahasa Inggris, bahkan bahasa Arab para pendaftar. Jadi, kata Chaider, UIII tidak hanya mengacu pada sertifikat kompetensi bahasa asing yang disertakan saat pendaftaran saja.Ia mengatakan, kedua prodi baru ini dibuka sebagai upaya UIII untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ia berharap, ke depan akan semakin banyak program yang kekinian, sehingga UII selalu mampu menghasilkan lulusan yang mampu menjawab tantangan zaman.Bahkan ke depannya, UIII juga akan membuka fakultas baru, sehingga menambah jumlah 4 fakultas yang sudah ada saat ini. "Kita akan terus berpikir membuka prodi yang baru, prodi yang diminati mahasiswa. Di samping juga ingin meningkatkan jumlah fakultas," jelas dia.Keempat fakultas yang dimiliki UIII adalah Faculty of Islamic Studies, Faculty of Social Sciences, Faculty of Economics, dan Business Faculty of Education. "Dosen atau pengajar di kampus, ada yang datang dari dalam maupun luar negeri. Pastinya, mereka dosen-dosen yang hebat, baik pengalaman yang ada di Indonesia maupun luar negeri," terang dia.Ia mengatakan, jumlah mahasiswa baru UIII tahun akademik 2023/2024 mencapai 228 orang. Mereka akan menjalani pendidikan S2 dan S3 di UIII.Semua mahasiswa baru itu berasal dari 23 negara, dari 63 negara yang melamar. "Dari 228 mahasiswa yang diterima merupakan hasil saringan dari sekitar 2.000 pelamar," tegas dia. Sebanyak 228 mahasiswa baru itu mendapatkan beasiswa dari UIII maupun Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) LPDP Scholarship."Sebanyak 161 mahasiswa baru UIII yang dapat Master Scholarship, BIB - LPDP Scholarship ada 14 mahasiswa, dan 53 mahasiswa baru UIII yang gapai Doctoral Scholarship," pungkasnya.Kuliah di kampus favorit dengan beasiswa full kini bukan lagi mimpi, karena ada 426 Beasiswa Full dari 21 Kampus yang tersebar di berbagai kota Indonesia. Info lebih lanjut klik, osc.medcom.id