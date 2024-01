Prospek Menjanjikan Jurusan Teknik di Kanada

Advertisement

1. Aecon

2. Bantrel Co.

3. Canadian Natural Resources

4. Cima+

5. GHD Group

Baca juga: 10 Jurusan Teknik dengan Prospek Karier Cerah

(REN)

Jakarta: Kanada dikenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, mulai dari pegunungan, danau, hingga hutan yang luas. Namun, jangan hanya terpaku pada keindahan alamnya, karena di balik itu semua, Kanada juga memiliki reputasi kuat di bidang penemuan teknologi.Negara ini berhasil menyatukan keindahan alam dan kemajuan teknologi dalam satu kesatuan tak terpisahkan. Bagi mereka yang tertarik mengejar karier di dunia teknik, Kanada menawarkan pendidikan berkualitas tinggi yang diakui secara global.Universitas-universitas di Kanada memiliki program teknik terkemuka dan didukung oleh fasilitas dan laboratorium canggih. Salah satu daya tarik utama Kanada bagi pecinta teknologi adalah peluang karier cemerlang setelah lulus. Banyak perusahaan teknologi terkemuka di dunia yang memiliki basis operasi atau kantor penelitian di Kanada.Nama-nama besar, seperti BlackBerry, Shopify, dan OpenText adalah contoh perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan keunggulan dalam inovasi dan teknologi. Bergabung dengan perusahaan-perusahaan ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja berharga tetapi juga membuka peluang untuk terlibat dalam proyek-proyek yang berdampak besar.Selain peluang karier menjanjikan, Kanada juga dikenal dengan kualitas hidup tinggi. Negara ini memiliki sistem kesehatan dan pendidikan yang baik, lingkungan aman, dan masyarakat yang ramah. Nah, bila kamu tertarik dengan jurusan teknik, berikut beberapa perusahaan bergengsi di Kanada yang menjadi incaran lulusan teknik dilansir dari Instagram @hotcourses_id:Salah satu perusahaan terkemuka di Kanada adalah Aecon. Perusahaan ini spesialis dalam layanan material engineering dan utility engineering. Aecon tercatat sebagai perusahaan yang berhasil menyelesaikan proyek-proyek besar, termasuk CN Tower, struktur terbesar di dunia.Bantrel Co. adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi migas, tambang, dan bahan kimia. Sebagai bagian dari Bechtel Corporation dan McGaid Investments, perusahaan ini menjadi destinasi impian bagi mereka yang tertarik pada sektor ini.Jika minyak adalah fokusmu, Canadian Natural Resources adalah tempat yang tepat. Sebagai salah satu produsen minyak mentah terbesar di Kanada, perusahaan ini menawarkan peluang karier yang sangat menjanjikan di sektor energi.Cima+ adalah perusahaan yang berfokus pada geoteknik, geometri, dan manajemen proyek di Kanada. Dengan motto "Excellence in Engineering," mereka menawarkan peluang bagi lulusan teknik yang ingin berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur.GHD Group adalah hasil merger antara Conestoga-Rovers & Associates dengan GHD pada 2014. Perusahaan ini bergerak di berbagai bidang, termasuk lingkungan, konstruksi, IT, dan rekayasa. Jadi, jika kamu memiliki minat di berbagai sektor, GHD Group bisa menjadi pilihan yang menarik.Dengan kombinasi keindahan alam, pendidikan berkualitas tinggi, peluang karier cemerlang, dan kehadiran perusahaan-perusahaan teknologi bergengsi, Kanada menawarkan paket lengkap untuk mewujudkan impian dalam dunia teknik. Jadi, jangan ragu menjelajahi potensi teknologi di Kanada dan buka pintu menuju karier yang gemilang! (