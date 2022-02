Tak Lolos SNMPTN dan SBMPTN, Ini 5 Seleksi Mandiri Masuk ITS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Intitut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) termasuk kampus pilihan favorit dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri ( SNMPTN ) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri ( SBMPTN ). Hal itu membuat persaingan masuk ITS lewat dua jalur tersebut menjadi lebih sulit.Namun, ITS juga menyediakan seleksi mandiri. Jalur ini diberikan agar peserta yang gagal SNMPTN maupun SBMPTN dapat mencoba peruntungan kembali untuk kuliah di ITS."Setidaknya ada lima jalur yang disediakan ITS nanti di seleksi mandiri 2022," ujar Wakil Rektor I ITS, Adi Soeprijanto, dalam Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru ITS, Selasa, 8 Februari 2022.Jalur pertama, jalur kemitraan. Jalur ini, diperuntukkan bagi siswa lulusan SMA, MA, dan SMK yang menjadi utusan dari instansi mitra ITS.Misalnya, seorang siswa merupakan utusan dari mitra ITS, antara lain perusahaan, pemerintah provinsi, kabupten, maupun kota. Peserta jalur kemitraan tetap diminta hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) SBMPTN 2022."Jadi, tetap diseleksi berdasarkan nilai UTBKnya. Atau kalau tidak punya UTBK maka akan ada Tes Kompetensi Akademik dari ITS sendiri," jelas Adi.Selanjutnya, jalur mandiri. Jalur ini diberikan secara luas bagi masyarakat umum yang telah memiliki nilai UTBK ataupun mengikuti TKA di ITS."Kemudian ada jalur prestasi yang ITS khususkan bagi yang memiliki prestasi luar biasa. Seleksi berdasarkan nilai rapor dan kriteria pendukung lainnya yang berkaitan dengan prestasi," ujar dia.Lalu, jalur program international. Jalur ini dibuka lebih fleksibel seperti program magang, short atau summer program, maupun join degree."Terakhir untuk jalur vokasi, sama dengan jalur mandiri dan prestasi bagi siswa SMA, MA, dan SMK yang ingin masuk ke program-program vokasi di ITS," tutur dia.Baca: Terpisah dari LTMPT, ITS Kembali Kelola Sendiri Seleksi Program Vokasinya