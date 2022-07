Hati-hati Harga Kebutuhan Pokok Meroket di Inggris, Mahasiswa Diminta Berhemat

Inflasi Tertinggi

Jakarta: Harga kebutuhan pokok di Inggris terus merangkak naik. Minyak goreng, telur, roti, beras dan sejumlah bahan panganan mengalami rerata kenaikan harga hingga 8,5 persen. Mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Inggris diminta berhemat, termasuk juga calon mahasiswa yang akan kuliah agar memperhitungkan kondisi tersebut.Inflasi saat ini mencapai 9,1 persen dan merupakan yang tertinggi sejak 40 tahun lalu. Oleh karena itu, mahasiswa Indonesia yang berencana melanjutkan studi di Inggris agar mencermati kondisi ini dan bijak mengelola keuangan, terutama penerima beasiswa pemerintah.Hal tersebut disampaikan Gatot Subroto, Ketua Doctoral Epistemic of Indonesian in the United Kingdom (Doctrine-UK) yang merupakan organisasi mahasiswa doktoral Indonesia se=Inggris Raya."Pada bulan September, Inggris akan memasuki tahun ajaran baru. banyak mahasiswa Indonesia yang saat ini sedang mempersiapkan diri berangkat ke Inggris untuk melanjutkan studi S1 hingga S3. Mereka harus siap mengatur uang dengan baik, sebab biaya sewa rumah, listrik, gas, dan kebutuhan pokok naik drastis," ujarnya Minggu, 17 Juli 2022.Pada April 2022, perusahaan energi (listrik dan gas) menaikan tarif hingga 54 persen. Kenaikan ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 1970.Tarif ini diperkirakan akan naik kembali pada Oktober 2022. Kenaikan ini dipicu karena keluarnya Inggris dari Uni Eropa serta akibat perang Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan naiknya harga bahan bakar minyak.Gatot yang merupakan mahasiswa S3 bidang Ekonomi di University College London mengatakan, biaya visa dan asuransi kesehatan di Inggris pun naik dibanding tahun sebelumnya. Tak hanya itu, sebagian besar universitas di Inggris pun menaikkan biaya pendidikan kepada mahasiswa asing."Biaya kuliah dan biaya hidup naik, terutama yang akan berkuliah di kota besar seperti London. Jadi bagi yang kuliah dengan beasiswa harap berhemat, dan bagi mahasiswa yang kuliahnya dibiayai orang tua harus memiliki rencana finansial jangka panjang yang sangat matang," saran Gatot.Yorga Permana, mahasiswa doktoral bidang Ekonomi di London School of Economics mengatakan, harga sewa rumah di London naik cukup tinggi. Hal ini sesuai dengan data dari UK Office of National Statistik (ONS) atau Biro Pusat Statistik Inggris yang menyebutkan harga rumah naik rerata 12,4 persen di banding tahun 2021."Sewa perkamar saat ini di London mulai dari 650 GBP (sekira Rp 12 juta) perbulan, naik dibanding tahun lalu yang sekitar 600 GBP. Sedangkan mahasiswa yang membawa keluarga harus mencari setidaknya rumah dua kamar yang harga sewanya mulai dari 1,300 GBP (setara Rp 25 juta) perbulan" ujar Yorga yang merupakan dosen Sekolah Bisnis Manajemen ITB itu.Tidak hanya di kota besar seperti London, kenaikan harga terjadi merata, termasuk di kota-kota kecil di Inggris. Di Nottingham misalnya, biaya transportasi publik juga mengalami kenaikan signifikan.“Ongkos naik kereta tram menuju kampus naik 30 persen. Jadi sebaiknya cari akomodasi di dekat kampus, atau gunakan sepeda,” saran Kartika Sari, mahasiswi di University of Nottingham.Kartika, yang juga ibu empat anak, mengakui lonjakan terbesar adalah kenaikan tarif listrik dan gas. Ia mengatakan telah mendapat surat dari perusahaan energi bahwa tarif akan naik dari 1,300 GBP (Rp 25 juta) pertahun menjadi 2,200 GBP (sekira Rp 40 juta) pertahun. “Dana beasiswa terkuras untuk membayar sewa rumah, biaya listrik dan gas,” ucapnya.Gatot berharap para mahasiswa, terutama mahasiswa doktoral mengelola dana beasiswa yang diterima dengan baik. Sebab, sebagian mahasiswa doktoral Indonesia membawa keluarga, yang tentu saja terkena dampak kenaikan harga dibanding mahasiswa lajang.“Kami pun berharap pemerintah Indonesia dapat menyesuaikan dana beasiswa yang diperoleh oleh mahasiswa. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa harga-harga mengalami kenaikan cukup signifikan,” ujarnya.Doctine- UK atau Doctoral Epistemic of Indonesian in the United Kingdom (Doctrine-UK) adalah sebuah sebuah organisasi independen, yang mempersatukan seluruh mahasiswa doktoral Indonesia dari berbagai universitas di Inggris Raya.Sekretariat organisasi kemahasiswaan ini berada di London. Jumlah anggota aktif sebanyak 209 orang. Para mahasiswa ini melakukan riset di berbagai bidang, antara lain ekonomi, sosial, teknik, seni, dan lainnya.