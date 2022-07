Viral 'Good Looking', Ini Profil Fakultas Vokasi UB

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Malang: Jagat media sosial selama sepekan terakhir diramaikan dengan kontroversi 'Good Looking' sebagai syarat masuk perguruan tinggi Universitas Brawijaya (UB). Fakultas Vokasi UB pun angkat bicara terkait isu yang menjadi sorotan warganet ini.Ketua Prodi Keuangan Perbankan Fakultas Vokasi UB, Anisya Sukmawati, mengatakan, isu Good Looking ini mungkin bisa menjadi berita bagus. Sebab, masyarakat bisa mengetahui keberadaan Fakultas Vokasi UB."Good Looking maybe is a Good News. Kalau tidak viral karena Good Looking, mungkin banyak warganet atau masyarakat yang tidak tahu keberadaan Fakultas Vokasi UB, fakultas yang sebenarnya sudah mensyaratkan kriteria Good Looking bagi mahasiswa peminatan perbankan sejak 2012 silam," katanya, Selasa 19 Juli 2022.Fakultas Vokasi sendiri merupakan fakultas termuda di Universitas Brawijaya. Fakultas yang baru resmi berdiri secara mandiri sebagai fakultas pada Februari 2022 ini memiliki sejarah cukup panjang sejak 1979.Fakultas Vokasi UB saat ini memiliki lima Program Studi (Prodi) dengan 15 peminatan. Antara lain program sarjana terapan UB (D4) dengan dua program studi yaitu Program Studi Manajemen Perhotelan dan Program Studi Desain Grafis dengan dua peminatan yaitu Minat Desain Komunikasi Visual dan Minat Desain InteriorKemudian, program ahli madya (D3) UB dengan tiga program studi. Pertama Program Studi Administrasi Bisnis (Kesekretariatan) dengan lima peminatan yaitu Minat Business English, Minat Administrasi Perkantoran dan Sekretaris, Minat Administrasi Hukum, Minat Public Relations dan Minat Perpustakaan dan Arsip.Kedua, Program Studi Keuangan dan Perbankan dengan tiga minat yaitu Minat Perbankan, Minat Perpajakan dan Minat Akuntansi Terapan. Ketiga, Program Studi Teknologi Informasi (Teknik Komputer) dengan peminatan yaitu Minat Sistem Informasi, Minat Teknologi Informasi dan Komputer, Minat Business Digital dan E-Commerce dan Minat Film dan Televisi."Di tahun 2022, Fakultas Vokasi UB bahkan berencana mengajukan lima program studi sarjana terapan baru, yaitu Bisnis Digital, Robotika dan Kecerdasan Artifisial, Bisnis Jasa Makanan Halal, Keuangan dan Manajemen Perbankan, dan Terapi Gigi dan Mulut," jelasnya.Anisya menjelaskan, gagasan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang merupakan terobosan dari Mendikbudristek, Nadiem Makarim, telah diterapkan oleh Fakultas Vokasi UB. Ia mengaku, Fakultas Vokasi UB telah memulai menerapkan penyesuaian kurikulum (MBKM), salah satunya dengan mengkonversi program magang kerja mahasiswa dengan mata kuliah yang relevan dalam satu semester."Pendidikan tinggi yang identik teoritis akademis, oleh Vokasi UB dikombinasikan dengan banyaknya praktisi dunia usaha dan industri yang menjadi tenaga pengajar atau dosen di Fakultas Vokasi UB, agar mahasiswa selain memperoleh ilmu terapan juga mendapatkan ilmu praktis langsung dari praktisi di dunia usaha dan industri," terangnya.Anisya menambahkan, banyaknya mitra dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang bekerja sama dengan Vokasi UB ditunjang juga dengan fasilitas praktikum dan gedung laboratorium industri ekonomi kreatif.Di antaranya fasilitas Co-Working Space, laboratorium restoran indoor dan outdoor, laboratorium olah makanan, laboratorium front office dan back office, workshop interior, laboratorium kamar hotel, laboratorium mini bar, laboratorium MICE (Meetings, incentives, conferencing, exhibitions), studio gambar, laboratorium fotografi dan videografi, laboratorium motion capture, workshop elektronika, laboratorium komputer, dan auditorium.Selain itu, ia mengaku pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang mengarahkan mahasiswa untuk mengembangkan keahlian terapan, beradaptasi pada bidang pekerjaan tertentu dan dapat menciptakan peluang kerja Pendidikan vokasi menganut sistem terbuka (multi-entry-exit system) dan multimakna (berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak, dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup life skill.Pendidikan vokasi berorientasi pada kecakapan kerja sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan serta sesuai dengan tuntutan kebutuhan lapangan kerja."Dengan berbagai peluang dan keunggulan tersebut, sudah selayaknya Vokasi UB bukan sekedar mendapatkan predikat Good Looking, namun juga Good Quality dan Good Prospect untuk menjadi pilihan masyarakat mengenyam pendidikan ilmu terapan, yang siap diserap dan bersaing di dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri di Indonesia ke depan," tegasnya.