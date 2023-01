3 Peran Penting Indonesia di Kancah Politik Global

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

1. Pendiri ASEAN

2. Penggagas Konfrensi Asia-Afrika, Promotor Gerakan Non-Blok

3. Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB

Jakarta: Peran Indonesia di kancah global terus mengalami peningkatan dari awal kemerdekaan sampai saat ini. Peningkatan kapasitas di kancah politik global ini tidak lepas dari misi politik luar negeri Indonesia, dari haluan politik bebas aktif sampai memainkan peran penting kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia.Sejak merdeka pada 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang aktif terlibat dalam politik internasional berlandaskan pada haluan politik bebas dan aktif. Namun, Indonesia mencoba menghindari konflik dengan negara lain dan tidak memposisikan diri dalam blok-blok negara besar tertentu.Haluan politik bebas dan aktif tersebut menuai hasil krusial bagi Indonesia. Terbukti, dari awal kemerdekaan hingga sekarang, Indonesia menjadi salah satu negara relevan dan berperan cukup besar dalam pencaturan politik dan ekonomi internasional.Setidaknya ada tiga peran penting Indonesia, berikut peran penting Indonesia di kancah politik global dikutip dari laman Kelas Pintar:Peran Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN merupakan tonggak gemilang partisipasi dalam politik internasional. Pada 1967, Indonesia salah satu negara pendiri organisasi multilateral se Asia Tenggara dengan 4 negara ASEAN lainnya.Dunia bahkan mempersepsikan Indonesia sebagai “natural de facto leader ASEAN”. Hal ini karena sejumlah torehan penting Indonesia terhadap ASEAN dianggap krusial bagi keberlangsungan politik ekonomi di Asia Tenggara.Indonesia menjadi negara pendorong pembentukan ASIAN Zone for Peace Freddom and Neutrality (ZOPFAN) pada 27 Novemver 1971. Pembentukan organisasi ini mendorong negara anggota ASEAN berkomitmen menjamin stabilitas dan keamanan Asia Tenggara dari campur tangan pihak eksternal.Sedangkan, pada Februari 1976, Indonesia berperan penting dan bertindak sebagai tuan rumah dalam penandatanganan Treaty of Amity and Cooperation (TAC) di Bali. Traktat itu mendorong kawasan Asia Tenggara untuk tetap solid dalam bidang politik, meski pada waktu itu sejumlah negara ASEAN tengah dirundung dinamika isu komunisme dan anti komunisme.Pada periode 1997-1998, posisi Indonesia di ASEAN mengalami kemunduran buruk yang disebabkan krisis ekonomi dan moneter. Namun, sejak era reformasi, Indonesia kembali memperbaiki posisinya menjadi negara penting dan relevan di kawasan ASEAN.Pasca perang dunia II, kondisi politik dunia terbelah menjadi dua kubu, yaitu blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni soviet. Kubu AS dan Uni Soviet yang berbeda ideologi menjadi dalang di balik konflik kebijakan politik internasional yang berkepanjangan yang dikenal Perang Dingin.Pada 1955, di tengah hangatnya Perang Dingin, AS dan Uni Soviet gencar menyebarluaskan pengaruhnya ke sejumlah negara termasuk Indonesia. Namun, Indonesia menolak bergabung dalam kedua kubu tersebut.Indonesia justru menggagas Konfrensi Asia-Afrika bersama 29 negara lain sebagai simbolisasi anti blok barat dan timur. Konfrensi Asia Afrika diselenggarakan di Bandung pada 24 April 1955 dan menghasilkan 10 poin Deklarasi Bandung.Salah satunya, negara KAA berkomitmen abstain dari segala bentuk kerja sama kolektif untuk kepentingan negara adidaya. Dari poin inilah Soekarno dan tiga kepala negara lainnya, dari Yugoslavia, Mesir, dan Ghana dinobatkan menjadi Bapak Pendiri Gerakan Non Blok pada 19 Juli 1956.Salah satu peran Indonesia di kancah global menjadi negara PBB yang aktif melakukan kegiatan pemeliharaan perdamaian dunia dari 1956. Indonesia mengirim Pasukan Pemelihara Perdamaian Kontingen Garuda yang bertugas memberikan bantuan humaniter di wilayah konflik bersenjata.Pada 1957, Kontingen Garuda menjadi bagian United Nations Emergency Force ke Mesir dan Israel. Selain itu, Kontingen Garuda juga dikirimkan ke negara konflik lainnya, seperti Zaire, Vietnam, Mesir, Irak, Iran, Namibia, Kuwait, Kamboja, Somalia, Bosnia, Herzegovina, Georgia, Mozambik, Filipina, Angola, dan Kongo.Peran Indonesia di kancah global tidak berhenti pada tiga peristiwa tersebut, tetapi dari tahun ke tahun terus memperlihatkan kemampuannya di kancah internasional. Bahkan pada 2022 dalam acara Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN + 3 di Kamboja Presiden Joko Widodo dinobatkan sebagai Ketua ASEAN 2023.Selain itu, Indonesia menjadi tuan rumah untuk perhelatan KTT G20 yang berlangsung di Bali pada 15-16 November 2022. Kedua ajang pertemuan tingkat tinggi tersebut sangat penting dan strategis bagi Indonesia. Serta menguatkan peran Indonesia di kancah global sebagai aktor kunci hubungan antarnegara baik dalam tataran regional maupun global.