Keren! Robot Bawah Air 'Stevanus dan Petrus' Bikinan Mahasiswa ITS Jadi Jawara di Technogine 2022

(REN)

Jakarta: Sebanyak dua robot tim Banyubramanta Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) berhasil menjadi jawara pada ajang Technogine 2022 yang diselenggarakan luring di Universitas Telkom. Tim Banyubramanta ITS mengusung robot bawah air pintar yang harus menyelesaikan berbagai misi.Dua robot pintar itu diberi nama Stevanus dan Petrus. Tim Banyubramanta sukses meraih Juara 1 dan Juara 2 kategori Remotely Operated Underwater Vehicle (ROV) dengan penghargaan Best Pilot & Best Design ROV.General Manager tim Banyubramanta ITS Ardiar Diandra Putra Suharsono menjelaskan dalam sistem penilaian perlombaan terdapat tiga misi yang harus diselesaikan oleh robot ROV. Namun, terdapat tantangan tersendiri yang harus dihadapi.“Adanya berbagai obstacle yang harus ditaklukkan selama penangkapan bola menjadi tantangan bagi tim dalam menentukan material dan desain yang sesuai dari robot,” beber Ardiar dalam keterangan tertulis, Senin, 31 Januari 2023.Ardiar menuturkan tim Banyubramanta lebih memfokuskan pada misi penangkapan dan pemindahan bola. Misi ini dianggap lebih sulit karena banyak dari peserta sebelumnya gagal akibat pemilihan bentuk atau desain yang kurang tepat untuk penggunaan gripper.“Kami telah menyiapkan gripper terbaik yang lebih efisien dari sebelumnya, sehingga banyak membantu tim ITS dalam mencetak poin,” kata mahasiswa tahun ketiga ini.Namun, tim Banyubramanta yang didampingi Rudy Dikairono ini juga sempat menghadapi beberapa kendala. Sistem perlombaan yang sebelumnya daring, tahun ini robot ROV harus direalisasikan secara fisik.Hal ini membuat tim perlu bekerja lebih keras, terlebih pada tahapan persiapan atau pembuatan robot ROV yang akan dilombakan. “Sempat terjadi beberapa perombakan baik dari segi elektrik, mekanik, dan bagaimana robot diprogram,” papar dia.Namun, dengan dukungan penuh dari ITS pada akhirnya membuat seluruh tantangan berhasil dihadapi hingga menghasilkan gelar juara. ITS mendukung penuh kreasi mahasiswanya dengan menyediakan perlengkapan dan peralatan di workshop robotika. Selain itu, pihak kampus juga memberikan bantuan finansial guna memfasilitasi tim Banyubramanta.Ardiar berharap tim Banyubramanta dapat mengepakkan sayap lebih luas dengan terus mengembangkan riset dan mengukir prestasi di berbagai kompetisi baik di ajang nasional maupun internasional.“Ke depannya, robot Stevanus dan Petrus ini masih memungkinkan untuk digunakan dan dikembangkan kembali pada kategori perlombaan yang sama,” tutur dia.