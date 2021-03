Berikut Capaian UGM Dalam QS WUR by Subject 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Lembaga pemeringkatan perguruan tinggi Quacquarelli Symonds kembali merilis World University Rankings (QS WUR) by Subject 2021 pada 3 Maret 2021. Sub bidang studi Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) masuk peringkat terbaik di Indonesia berdasarkan hasil pemeringkatan tersebut.Pemeringkatan ini sekaligus menempatkan UGM ke posisi keempat terbaik di Asia Tenggara dan peringkat 25 di Asia. Pada QS WUR by Subject 2021 ini, UGM masuk ke dalam peringkat 350 besar dunia dalam penilaian untuk tiga bidang studi, yaitu Social Sciences and Management, Arts and Humanities, dan Engineering and Technology.Di antara ketiga bidang studi tersebut, Social Sciences and Management adalah bidang studi terbaik di UGM dengan peringkat ke-261 di dunia, diikuti dengan Engineering and Technology peringkat ke-335, dan Arts and Humanities di peringkat ke-350.Baca juga: IPB Terbaik di Asia Tenggara Versi QS WUR by Subject 2021 Dari lima bidang studi dan 38 sub-bidang studi di UGM yang menerima penilaian, pada tahun ini Business and Management Studies dan Sociology menjadi sub-bidang studi terbaik di Indonesia. Sedangkan Accounting and Finance, dan Economics and Econometrics di peringkat ke-2.Kemudian bidang studi hukum (Law) di peringkat ke-3. QS juga menempatkan UGM pada peringkat ke-2 di Indonesia untuk sub-bidang studi Engineering-Chemical, peringkat ke-3 untuk Computer Science and Information Systems dan Engineering-Electrical and Electronic, serta peringkat ke-4 untuk Engineering-Mechanical, Aeronautical and Manufacturing Engineering.Memayungi berbagai sub-bidang studi yang telah disebutkan, bidang studi Social Sciences and Management berada di posisi ke-2. Sedangkan bidang studi Engineering and Technology di posisi ke-3.Pada taraf global, sub-bidang studi Modern Languages yang berada di dalam kategori Arts and Humanities mempertahankan posisinya di 200 besar. Sementara itu, peringkat bidang studi Engineering and Technology naik setiap tahunnya sejak tahun 2019, dari posisi 392 ke 355 di tahun ini.Sejalan dengan peringkat Engineering and Technology, peringkat Computer Science and Information Systems meningkat signifikan, dari peringkat 450 besar pada tahun 2019 menjadi 350 besar tahun 2020. Bidang Studi Geografi juga kembali ke performa terbaik pada peringkat 150 besar setelah sempat turun tahun lalu.Penilaian QS WUR by Subject dilakukan di berbagai negara di seluruh dunia. Partisipasi dari negara-negara yang maju di dunia akademik, penelitian, dan publikasi, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Prancis, India, dan Inggris, mendominasi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia pada umumnya, serta UGM pada khususnya, mampu bersaing.Terdapat empat kriteria utama yang mendasari pemeringkatan yang dilakukan oleh QS ini, yaitu reputasi akademik, reputasi lulusan, jumlah sitasi publikasi, dan h-index atau tolok ukur produktivitas dan dampak dari hasil publikasi yang diterbitkan dosen dan peneliti.Asesmen terhadap reputasi akademik dan reputasi lulusan dilakukan melalui survei kepada mitra-mitra perguruan tinggi, seperti perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan mahasiswa lulusan perguruan tinggi. Nilai sitasi dan h-index diukur berdasarkan publikasi yang terindeks di pangkalan data Scopus.Untuk dapat berpartisipasi dalam pemeringkatan QS perguruan tinggi harus memenuhi paper threshold atau jumlah minimal artikel penelitian yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir. Sehingga publikasi menjadi salah satu kriteria yang penting.Selain melakukan pemeringkatan per bidang studi, QS juga menerbitkan peringkat perguruan tinggi secara umum setiap tahunnya pada pertengahan tahun.(CEU)