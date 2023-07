Tak Cukup Hanya Akademik, Pelajar Kini Butuh Bekal Entrepreneruship

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Terdapat 19 Peserta Lolos di Perguruan Tinggi Luar Negeri:

Dane Ethan, 12 IPA 1, (Computer Science - University of British Columbia) Sandrina Agnes Natalie, 12 IPA 1, (Data Science and Analytics - NUS-National University of Singapore) Jennifer Saphira Evani Tjen, 12 IPA 1, (Computer Science - University of British Columbia) Alysia Valeria, 12 IPS (Psychology - NUS-National University of Singapore) Jevin Melva Anggoro, 12 IPS 2, (Bachelor of Business - University of Technology Sydney) Darryl Welan Yandoko, 12 IPS 2, (Business Management - Monash University) Delia Marieta, 12 IPS 2, (Business - Deakin University) Daniel Geraldo Hermes, 12 IPS 2, (Business Management - Xiamen University) Florence Huang, 12 IPS 2, (Data Science - Xiamen University) Bernadette Sanjaya Halim, 12 IPS 2, (Hospitality - Swiss Hotel Management School) Melvern Chang, 12 IPA 2, (Mechanical Engineer - Queen's University Belfast) Natasha Wilfrid Atmadja, 12 IPA 1, (Information and Computing Science - Xi'an Jiaotong-Liverpool University) Madeline Griselda Lim, 12 IPS 1, (Interior Architecture - Taylor’s University) Robert Bryan Setiadi, 12 IPS 2, (Mass Communication - Tamkang University) Justin Wayne, 12 IPS 2, (System Information - Fu Jen Catholic University) Andrew William Sentosa, 12 IPS 2, (Diploma Business - UNSW College Australia) Darren Alexander, 12 IPA 1, (Management - Singapore Institute of Management) Regina Salim, 12 IPA 2, (International Economics and Trade - South China University of Technology) Steven William Lim, 12 IPA 2, (Design Product - Zhejiang University) Universitas Dalam Negeri

4 Peserta Lolos Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP):

Alysia Valeria, 12 IPS 1, (Prodi Psikologi - Universitas Indonesia, Jakarta) Kezia Jennifer Lin, 12 IPS 2, (Prodi Ilmu Hukum - Universitas Indonesia, Jakarta) Joanne Jasmine Swanto, 12 IPS 1, (Prodi Entrepreneurship - Universitas Brawijaya, Malang) Dharma Kiart Wijaya, 12 IPA 2, (Prodi Biologi - Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

8 Siswa Lolos Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT):

Neil Pudjanegara, 12 IPA 2, (Prodi Biologi - Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta) Vanessa Ardelia, 12 IPA 1, (Prodi Kedokteran - Universitas Airlangga, Surabaya) Albertus Jonathan Malvin, 12 IPA 2, (Prodi Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan - Universitas Brawijaya, Malang) Eudith Kristiyadi, 12 IPA 2 (Prodi Teknik Industri - Universitas Airlangga, Surabaya) Edward Natasaputra, 12 IPA 1, (Prodi Teknik Komputer - Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya) Joshua Emmanuel Sudarto, 12 IPS 1, (Prodi Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan - Universitas Brawijaya, Malang) Bryan Steinlee, 12 IPA 1, (Prodi Manajemen - Universitas Udayana, Bali) Michael Christian Bunadi, 12 IPS 2, (Prodi Ilmu Hukum - Universitas Udayana, Bali)

Jakarta: Peserta didik di sekolah kini tidak cukuh hanya dibekali materi akademik dan non akademik, namun juga keterampilan berwirausaha. Hal ini akan menambah kompetensi lulusan sekolah di Tanah Air tidak hanya tangguh, namun juga inovatif.Head of School Sekolah Citra Kasih Citra Garden Jakarta, Jovita Widjaja mengatakan, hal itu juga yang diterapkan sekolah terhadap peserta didiknya. "Siswa kini tidak saja dibentuk untuk memiliki kompetensi dalam hal akademik dan non-akademik termasuk olah raga dan berbagai kecakapan hidup, namun juga diperkaya dengan keterampilan entrepreneurship, sehingga memiliki pola pikir dan karakter yang tangguh serta inovatif," kata Jovita dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu, 30 Juli 2023.Sejumlah program-program unggulan dari Sekolah Citra Kasih telah berhasil menjadi sarana bagi peserta didik mengembangkan diri. Antara lain Program of Entrepreneurship, pendidikan finansial melalui Aflatoun, Positive Education dari Finlandia, Alfa and Friends, Program of Computational Thingking and Coding, Gifted Class, serta Self Develompent Challenge.Sementara itu, program inovasi lain telah disiapkan untuk tahun ajaran 2023/2024, Di antaranya melakukan kerja sama dengan Pearson Education Limited untuk kurikulum nursery dan kindergarten, Students Performance Tracing sebagai upaya memantau performa belajar secara dan akurat dan praktis, Program of STEAM and (Environment) Sustainability, serta Personalized Learning pada pelajaran matematika serta bahasa Inggris di junior dan senior high school. Sekolah Citra Kasih meyakini pentingnya memberdayakan potensi unik setiap individu, memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang kokoh, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. "Dengan tim pendidik yang berdedikasi dan fasilitas yang mumpuni, kami berkomitmen untuk menciptakan pengalaman belajar yang menggugah semangat eksplorasi dan kreativitas," kata Jovita.Jovita mengatakan, untuk itu Sekolah Citra Kasih Citra Garden Jakarta mengundang lebih banyak lagi peserta didik baru untuk mendapatkan pendidikan di sekolahnya tersebut di tahun ajaran 2024/2025. Bahkan, kata Jovita, sekolah memberikan potongan uang DPP (uang pangkal) sebesar 75 persen bagi peserta didik baru yang mendaftar untuk tahun ajaran 2023/2024.Potongan uang pangkal ini diberikan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Sekolah Citra Kasih Citra Garden Jakarta yang ke-20. "Kami ingin membagikan rasa syukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan yang telah membawa sekolah kami memasuki tahun yang ke-20 dengan memberikan harga khusus potongan DPP (uang pangkal) sebesar 75 persen bagi peserta didik baru yang mendaftar untuk tahun ajaran mendatang," terang Jovita.Namun, kata Jovita, promo terbatas ini hanya berlangsung hingga Kamis, 10 Agustus 2023. "Kami mengajak para orang tua untuk mendaftarkan anak mereka di Sekolah Citra Kasih dan menjadi bagian dari perjalanan inspiratif sekolah yang digagas oleh Ir. Ciputra," ujar Jovita.Sekolah ini merupakan salah satu institusi pendidikan di bawah naungan Grup Ciputra yang selama 20 tahun ini meluluskan lebih dari 750 alumni berprestasi. Sebagai buah dari komitmen sekolah dengan kolaborasi bersama orang tua, Sekolah Citra Kasih di unit SMA pada tahun ajaran 2022/2023 berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan lulusan yang diterima di berbagai universitas luar negeri dan PTN dalam negeri."Saatnya memasuki babak baru bagi perjalanan calon peserta didik. Sekolah kami berharap menemukan dan menumbuhkankembangkan bakat-bakat tersembunyi peserta didikdengan cita-citanya yang gemilang," tutup Kepala SMA Sekolah Citra Kasih, Widyaningsih.