5 Kota Terbaik di Amerika Serikat Bagi Pelajar untuk Menempuh Pendidikan

1. New York City, New York

2. Boston, Massachusetts

3. San Francisco, California





4. Austin, Texas

5. Seattle, Washington

Jakarta: Banyak pelajar ingin melanjutkan pendidikan tinggi di Amerika Serikat . Hal ini lantaran banyak perguruan tinggi di AS menawarkan kualitas pendidikan terbaik kelas dunia.Hal itu terlihat dari banyaknya kampus-kampus terbaik di dunia ada di Amerika Serikat, seperti Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, University of California, dan masih banyak lagi. Berbagai jenjang pendidikan tersedia, bahkan beberapa di antaranya terfokus untuk berbagai macam jurusan.Tidak hanya memiliki kualitas kampus yang mendunia, Amerika Serikat juga memiliki banyak kota terbaik yang bisa dipilih oleh pelajar yang ingin menempuh pendidikan . Hal ini diukur dari segi kualitas hidup dan peluang kerja yang luas. Lantas, apa saja kota di Amerika yang baik bagi pelajar? Yuk simak lima kota terbaik di Amerika Serikat bagi pelajar untuk menempuh pendidikan dikutip dari akun Instagram @hotcourses_id:New York bisa menjadi pilihan tepat bagi pelajar. Hal ini lantaran di kota ini memiliki beberapa universitas terkenal yang memiliki kualitas bagus, seperti Columbia University, New York University, dan Fordham University. Kota ini juga menawarkan berbagai program studi di bidang seni, bisnis, teknologi, dan masih banyak lagi. Selain itu, New York City juga menawarkan kesempatan magang dan karier terkemuka, seperti keuangan, media, dan mode.Kota Boston bisa menjadi satu tempat tujuan yang bisa dipertimbangkan bagi pelajar yang menempuh pendidikan. Pasalnya, Boston dikenal sebagai kota pendidikan karena banyak dikelilingi beberapa perguruan tinggi, seperti Harvard University, Massachusetts Insititute of Technology (MIT), Boston University, Boston Collage, dan banyak lagi. Banyaknya perguruan tinggi tersebut, Boston dikenal sebagai kota pendidikan.Tidak hanya itu, kota ini juga menawarkan berbagai program studi dan fasilitas penelitian, serta berbagai kegiatan akademik dan budaya untuk memperkaya pengalaman pendidikan.San Francisco terkenal dengan inovasi dan teknologi. Tidak hanya itu, di kota ini juga dapat dibanggakan karena memiliki beberapa universitas dan perguruan tinggi terkenal di dunia, seperti Stanford University dan University of California, Berkeley.Sebagai kota yang terkenal dengan teknologinya, di kota ini menawarkan berbagai kesempatan kerja maupun magang di perusahaan teknologi terkemuka, seperti Google, Apple, dan Facebook.Austin merupakan kota yang tumbuh pesat di Texas dan dan menawarkan berbagai universitas dan perguruan tinggi, seperti University of Texas at Austin dan St. Edward's University.Tidak hanya itu, kota ini juga dikenal dengan kehidupan budaya dan seni yang aktif, serta menawarkan berbagai kesempatan untuk belajar dan berkontribusi dalam industri teknologi yang berkembang pesat.Kota Seattle memiliki beberapa perguruan tinggi terkenal, seperti University of Washington dan Seattle University. Kota ini menawarkan berbagai program studi di bidang teknologi, bisnis, dan kesehatan.Tidak hanya itu, kota ini juga menawarkan kesempatan magang dan karier di industri teknologi yang berkembang pesat. Terdapat beberapa perusahaan teknologi terbesar di dunia ada di kota ini, seperti Amazon dan Microsoft.Nah, itulah beberapa kota terbaik di Amerika Serikat yang bisa dipertimbangkan, apabila Sobat Medcom ingin menempuh pendidikan di Amerika. (