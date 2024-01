Sempat Dinyakatan Punah, Ikan Belida Kembali Ditemukan di Pulau Jawa

Advertisement

(REN)

Jakrta: Indonesia memiliki beragam fauna. Tak sedikit fauna Indonesia masuk dalam kategori punah karena sudah tidak bisa ditemukan lagi di habitatnya.Salah satu fauna yang dinyatakan punah adalah ikan belida atau Chitala lopis (C. lopis). Ikan belida dinyatakan punah oleh The International Union for Conservation of Nature (IUCN) pada 2020.Namun, baru-baru ini ada kabar mengejutkan. Sebab, ikan belida kembali ditemukan di Pulau Jawa. Spesies belida ini terakhir ditemukan di pulau Jawa 172 tahun lalu atau tahun 1851."Keabsahan penemuan ini dirilis dalam jurnal bereputasi tinggi (Q1) di Jerman yaitu Journal of Endangered Species Research Volume 52, November 2023 (https://doi.org/10.3354/esr01281)," tulis informasi di akun Instagram @ brin _indonesia dikutip Rabu, 24 Januari 2024.Penemuan kembali ikan belida berasal dari hasil koleksi yang dikumpulkan sejak November 2015 hingga September 2023 pada 34 lokasi di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.Tim peneliti meyakini spesies tersebut adalah C. lopis setelah menganalisis data. Analisi meliputi perbandingan data hasisl sekeunsing Deoxyribonucleic Acid (DNA) barcoding dengan data genetik global Barcode of Life Data (BOLD) dan karakterisasi morfologi yang dibandingkan dengan koleksi spesies C. lopis yang tersimpan di Natural History Museum, London.Penemuan ini juga memperluas sebaran keberadaan C. lopis yaitu di tiga pulau, yakni Jawa, Sumatra, dan Kalimantan.Ikan belida merupakan ikan purba yang memiliki bentuk sirip seperti kipas. Spesies ini termasuk Famili Notopteridae dan Ordo Osteoglossiformes.