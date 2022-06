ITS Gandeng Perusahaan Swasta Buka Marketplace Medis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(REN)

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) terus membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk mengembangkan peluang bisnis bagi produk-produk inovasi dengan berbagai pihak. Salah satunya, dengan PT KioCha Mitra Abadi yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Gedung Rektorat ITS, Jumat, 17 Juni 2022.Wakil Rektor IV ITS Bambang Pramujati mengatakan kesempatan kerja sama ini merupakan salah satu peluang yang sangat dinantikan. Sebab, visi antara ITS dan PT KioCha Mitra Abadi selaras dalam mendukung usaha-usaha kecil dan menengah baik dari sivitas akademika ITS maupun masyarakat luar.Bambang menyebut pihaknya juga tengah menyiapkan rencana besar untuk membuka marketplace di bidang medis. Hal ini menyusul pembukaan program studi baru Teknologi Kedokteran di ITS.“Penandatanganan kerja sama ini diharapkan bisa melahirkan kolaborasi dalam membangun marketplace medis pertama di Indonesia,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat, 17 Juni 2022.Dia menuturkan kerja sama ini juga menjadi titik terang bagi ribuan inovasi produk karya ITS yang membutuhkan showcase untuk mendukung karya-karya tersebut. “ITS juga akan memperoleh berbagai kesempatan belajar lebih dalam menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh pasar melalui kolaborasi ini,” tutur Bambang.Presiden Direktur PT KioCha Mitra Abadi Henky Eko Sriyantono mengatakan kolaborasi dengan ITS telah menjadi keinginan perusahaan sejak lama. “Rencana marketplace di bidang kesehatan merupakan bentuk hasil kerja sama yang sangat mungkin untuk diusahakan,” kata Bambang.Bambang menyebut marketplace itu merupakan start-up yang memiliki keunikan dalam memunculkan kesempatan charity dalam setiap transaksi jual beli. Hal itu juga strategi yang akan sangat mendukung mahasiswa ITS, yakni dengan menargetkan komunitas-komunitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), salah satunya komunitas mahasiswa pebisnis.Henky juga berharap PT KioCha Mitra Abadi bersinergi dengan ITS untuk menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi KioCha. “Bersama ITS, akan bersinar marketplace lokal yang membanggakan,” tutur dia.Baca: Inisiasi Private Placement, ITS-BWI Teken Kerja Sama Sukuk Wakaf Rp50 Miliar