StudentsxCEOs 10th Grand Summit Ajak Mahasiswa jadi Agen Perubahan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: StudentsxCEOs Bandung kembali menghadirkan rangkaian acara Grand Summit yang kesembilan secara virtual.Grand Summit merupakan acara tahunan terbesar yang dapat menjadi tempat bagi para mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk berkolaborasi serta bekerja sama dalam menyelesaikan dalam business cases juga Sustainable Development Goals (SDGs).Kegiatan ini menjadi peluang kesempatan bagi para mahasiswa untuk belajar dari banyak pembicara yang ahli di bidangnya.Grand Summit tahun ini mengusung tema Harnessing The Pandemic As a Catalyst of Change. Melalui tema tersebut, Grand Summit mengajak seluruh peserta untuk turut menjadi agen perubahan pada masa pandemi sebagai sarana berkreativitas dalam kemajuan berinovasi yang dapat membawa pengaruh positif pada masyarakat.Tema tersebut dipersempit lagi dengan fokus terhadap tiga Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, dan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.Project Officer dari StudentsxCEOs 10th Grand Summit Abraham Hotasi mengungkapkan rasa bangganya terhadap seluruh tim dan peserta dari 10th Grand Summit, karena Grand Summit kali ini adalah Grand Summit yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena pandemi covid-19.Melalui Grand Summit ini, seluruh peserta dan tim dapat memberikan pengaruh positif bagi masyarakat dan belajar tentang apa yang bisa dilakukan ke depannya.Rangkaian acara Grand Summit dibuka dengan Pre-Event seperti talk shows dan Instagram take over, dilanjutkan dengan Business Case Competition.Kasus bisnis yang diangkat dalam Business Case Competition pada tahun ini secara khusus berkolaborasi dengan Bukalapak.Para peserta diwajibkan mengirimkan submisi solusi dari permasalahan yang diberikan. Kemudian diseleksi oleh tim juri menjadi lima tim terbaik. Tim itulah yang nanti akan mengikuti presentasi akhir sebelum dipilih untuk menjadi pemenang.National Conference dilaksanakan selama tiga hari mulai dari 16 April 2021 dengan diadakannya coaching sessions untuk peserta. Sebelumnya, peserta diwajibkan untuk membuat esai yang berhubungan dengan topik chamber yang dipilih sebelum mengikuti konferensi.Dilanjutkan dengan agenda hari kedua, yakni sesi konferensi yang dibagi menjadi tiga chamber sesuai dengan tiga fokus SDGs. Ditutup pada hari ketiga dengan pitching session dan networking session.Puncak acara The 10th Grand Summit diadakan pada 25 April 2021 yang terdiri dari The Summit dan Awarding Night.The Summit merupakan rangkaian Talk Show dengan tiga macam topik bersama dengan para pembicara di bidang ahlinya seperti Raymond Chins, dr. Sarah Angelique, Tareq Kemal, dan lainnya.Sedangkan Awarding Night sendiri merupakan acara hiburan untuk mengapresiasi para peserta dari rangkaian acara di Grand Summit yang juga turut dimeriahkan oleh Reality Club.Awarding Night mengumumkan pemenang dari masing-masing kategori. Termasuk Business Case Competition dan National Conference. Berikut adalah daftar pemenang dari rangkaian acara The Summit.Juara Pertama - KZ ConsultingJuara Kedua - Team CGDJuara Ketiga - Team Big MacChamber Good Health and Well-Being - BestMaksChamber Responsible Consumption and Production - HorizonChamber Partnership For The Goals - ReizendChamber Good Health and Well-Being - Anindita BrataningdyahChamber Responsible Consumption and Production - Stericho FerdinanChamber Partnership For The Goals - Radifan Athallah RizkyChamber Responsible Consumption and Production - HorizonChamber Partnership For The Goals - Reizend(ROS)