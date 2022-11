Kedutaan Besar AS Buka Lowongan Kerja Tawarkan Gaji Ratusan Juta Rupiah, Cek di Sini

Warga negara Indonesia Pendidikan: Gelar Sarjana Akuntansi, Keuangan, Audit, atau bidang bisnis terkait. Dibuktikan dengan menyerahkan dokumen pendukung berupa salinan gelar sarjana/ijazah Pengalaman kerja minimal 5 tahun dalam akuntansi profesional, audit, atau manajemen bisnis yang berorientasi finansial Fasih berbahasa Inggris Tingkat IV dan bahasa Indonesia, baik tertulis maupun lisan. Kompetensi bahasa akan diuji

Surat lamaran (tidak lebih dari 3 halaman) yang menunjukkan bagaimana kualifikasi kandidat memenuhi persyaratan kerja Formulir DS-174 yang telah diisi dan ditandatangani yang tersedia di https://eforms.state.gov/Forms/ds174.pdf CV atau resume yang minimal menggambarkan pendidikan, pengalaman terakhir dan pencapaian karier Nama, nomor kontak terkini dan akurat (email dan telepon) dari tiga referensi profesional yang memiliki pengetahuan tentang kemampuan pelamar untuk melakukan tugas yang ditetapkan Dokumen pendukung seperti sertifikat pendidikan (diplomas atau degrees)





Jakarta: Pemerintah Amerika Serikat yang diwakili Badan Pembangunan Internasional AS atau US Agency for International Development (USAID) sedang mencari orang-orang yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi Financial Analyst (FSN-11). Pendaftar yang lolos bakal ditempatkan di Jakarta.Posisi Financial Analyst (FSN-11) akan mendapatkan benefit berupa gaji mulai dari Rp435.414.755 per tahun sesuai dengan AIDAR Appendix J dan Local Compensation Plan USAID/Indonesia. Kompensasi akhir akan dinegosiasikan dalam nilai pasar yang terdaftar.Pelamar harus memenuhi setiap kriteria dalam aplikasi sebagai kualifikasi minimum di bawah ini:Pelamar harus menyertakan persyaratan berupa:Pendaftaran dibuka hingga 10 November 2022 pukul 16.00. Persyaratan dapat dikirim dalam bentuk softfile maupun hardfile ke surel: jakarta-usaid-recruitment@usaid.gov atau alamat: USAID Human Resources Office c/o American Embassy Jalan Medan Merdeka Selatan 3-5 Jakarta 10110, Indonesia yang ditujukan kepada Mr. Sean Mendoza, Supervisory Executive Officer, Subject: Solicitation 72049723R10002 Financial Analyst, FSN-11 (Full Performance Level).Informasi lebih lanjut dapat diakses di laman berikut: https://drive.google.com/file/d/1CqAoNLhsSPGeDHkbdUNGh6K-lAk8rxXe/view (