Penderita Hipertensi, Cobain Nih Dendeng Plant-Based Bikinan Mahasiswa ITB

(REN)

Jakarta: Sebanyak tiga mahasiswa Institut Teknologi Bandung ( ITB ) berinovasi membuat dendeng berbahan dasar mikroalga spirulina yang diberi nama Spirulina Garlic Jerky (SPIGAKY). Bahan dasar spirulina dipilih karena kandungan protein sangat tinggi hingga mampu menyaingi daging.Selain itu, proses kultivasi spirulina juga mudah. Sehingga bahan baku lebih terjamin keberlanjutannya ketimbang daging merah.“Dosen-dosen kami sering bilang kalau itu (spirulina) memang berpotensi untuk makanan masa depan, karena kultivasinya mudah dan proteinnya sangat tinggi. Tinggal perkaranya adalah rasa, bagaimana cara kita membuat dia punya rasa dan tekstur yang enak. Karena nyatanya orang tidak hanya makan untuk nutrisi, tapi untuk rasa juga. Jadi, untuk fungsi rasa dan fungsi kesehatan kami tambahkan bahan baku bawang putih (garlic),” ujar salah satu anggota tim Jason Thamleonard dikutip dari laman itb.ac.id, Kamis, 6 Oktober 2022.Jason menjelaskan kombinasi antara bahan baku nabati berupa spirulina dan bawang putih cocok untuk penderita tekanan darah tinggi. Penyakit tekanan darah tinggi atau yang dikenal pula dengan istilah hipertensi merupakan salah satu penyakit paling umum ditemui di Indonesia.Tekanan darah tinggi dapat memicu penyakit komplikasi lain lebih serius bila tidak ditangani dan dikontrol dengan baik. Oleh sebab itu, tim melihat hal ini sebagai suatu peluang menginovasikan produk untuk penderita tekanan darah tinggi.“Dari penyebab hipertensi ini bisa kami breakdown lebih jauh lagi dan ternyata daging merah merupakan salah satu bahan pangan yang dapat menaikkan tekanan darah. Mulai dari situ kami mengecek produk apa yang bisa mengganti keinginan orang-orang untuk makan daging, namun tetap mendapat manfaatnya tanpa menanggung risiko tekanan darah naik,” ujar anggota tim lainnya, Elizabeth.Spirulina merupakan bahan makanan tinggi protein namun rendah sodium dan lemak trans sehingga aman dikonsumsi penderita tekanan darah tinggi. Sedangkan, bawang putih terbukti mengandung senyawa yang dapat mengatur tekanan darah sehingga bersifat anti hipertensi.Dengan formula itu, SPIGAKY merupakan alternatif makanan yang sangat cocok dikonsumsi orang dengan tekanan darah tinggi. Produk SPIGAKY hasil inovasi mahasiswa Teknik Pangan ITB ini telah dipamerkan dalam acara Food Ingredient Asia di Jakarta International Expo pada 7-9 September 2022.Food Ingredient Asia merupakan ajang pameran bahan makanan terbesar se-ASEAN yang dihadiri ratusan pelaku industri bahan pangan. Dari sana, mereka mendapatkan banyak masukan dan umpan balik dari berbagai pihak terkait produk SPIGAKY.Dari segi kelayakan dan peluang, SPIGAKY memenuhi kriteria ke duanya. Namun, untuk pengembangan lebih lanjut, Maria Evelyn, Elizabeth, dan Jason sepakat hal tersebut membutuhkan keseriusan dan dukungan dari banyak pihak.Inovasi ketiganya di bawah bimbingan Dianika Lestari. SPIKGY juga berhasil meraih posisi 2nd Winner and Best Innovation Idea pada kompetisi 2nd SEAFAST-Nestlé FPDC 2022.Kompetisi tersebut merupakan hasil kolaborasi Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor (FATETA IPB) dan Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan (HIMITEPA) bersama SEAFAST dan Nestle. Tahun ini, FPDC mengangkat tema “Preventing Indonesia’s Major Health Issues through Development of Plant-Based Food and Beverage for Teen, Adult, and Senior”.