Pendaftaran Taiwan Scholarship 2023 Dibuka 1 Februari, Cek Info lengkapnya di Sini

1. Beasiswa MoE Taiwan





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Program studi yang tidak menggunakan bahasa Inggris:

Program studi yang menggunakan bahasa Inggris :

Peserta tidak diperkenankan mendaftar apabila:

Memiliki status Overseas Chinese Student atau warga negara Taiwan Sudah terdaftar/sedang belajar di universitas di Taiwan atau sudah diterima di tahun sebelumnya, kecuali jika Anda ingin mendaftar untuk jenjang pendidikan berikutnya Pernah belajar di Taiwan pada tingkatan/jenjang yang sama Sewaktu belajar di Taiwan, peserta merupakan mahasiswa yang mengikuti pertukaran pelajar atau double degree program yang merupakan program kerja sama antar universitas Pernah menerima beasiswa dari pemerintah Taiwan total lebih dari 5 tahun Pernah membatalkan/dibatalkan dalam program MoE Taiwan Scholarship atau pernah membatalkan/dibatalkan dalam program HES (Huayu Enrichment Scholarship) Saat belajar di Taiwan di periode yang sama, peserta menerima beasiswa lainnya dari pemerintah Taiwan atau beasiswa dari universitas; tidak termasuk jika universitas Taiwan (yang bekerja sama dengan program beasiswa ini) memberikan diskon biaya kuliah saat nominal biaya kuliah melebihi subsidi yang disediakan oleh program beasiswa ini. Silakan merujuk pada Lampiran 5 untuk mengetahui universitas Taiwan yang menyediakan diskon biaya kuliah untuk penerima Beasiswa Taiwan 2022.

Dana tunjangan beasiswa yang diberikan:

Tunjangan biaya hidup:

Untuk S1 akan diberikan sebesar NT$ 15.000,- (setara 540 USD)/bulan Untuk S2 dan S3 akan diberikan sebesar NT$ 20.000,- (setara 720 USD)/bulan

Biaya kuliah dan biaya akademik lainnya :

Kementerian Pendidikan Taiwan akan memberikan subsidi maksimal sebesar NT$ 40.000,-/semester untuk setiap penerima beasiswa. Apabila biaya kuliah yang dibutuhkan melebihi NT$ 40.000,-, maka kelebihan biaya ditanggung sendiri oleh penerima beasiswa.

Penerima beasiswa akan menanggung sendiri:

Biaya administrasi Biaya pembimbing skripsi/tesis/disertasi Premi asuransi Biaya akomodasi Biaya internet, dan biaya lainnya

Program S1: Maksimal 4 tahun Program S2: Maksimal 2 tahun Program S3: Maksimal 4 tahun

Pengumuman beasiswa:

TETO akan mengirimkan pengumuman beasiswa secara individu kepada masing-masing penerima beasiswa via email sebelum tanggal 6 Juni 2022 TETO tidak akan menghubungi satu per satu peserta yang tidak lolos program Beasiswa Taiwan

2. Huayu Enrichment Scholarship 2023

Merupakan warga negara Taiwan atau pemilik status Overseas Chinese Student Pada saat ini merupakan pelajar di salah satu language center di Taiwan, dan pernah menjadi pelajar di salah satu perguruan tinggi di Taiwan (mengambil degree program) Pernah menerima Beasiswa HES maupun Beasiswa MoE Taiwan. Sewaktu belajar di Taiwan, peserta merupakan mahasiswa yang mengikuti pertukaran pelajar atau double degree yang merupakan program kerja sama antar universitas. Penerima subsidi/beasiswa lainnya yang diberikan oleh lembaga pemerintah Taiwan atau institusi pendidikan lainnya di Taiwan.

Formulir pendaftaran Beasiswa HES (lampiran 2) Fotokopi Paspor dan Kartu Keluarga Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai Pendidikan Terakhir

Fotokopi Bukti Formulir Pendaftaran Language Center yang membuktikan Anda telah mendaftar ke Language Center di Taiwan (daftar language center bisa dilihat di lampiran 4).

Dua surat rekomendasi yang sudah ditandatangani dan tersegel rapat dalam amplop. (contoh: oleh Kepala Sekolah, Rektor, Dekan, Profesor atau Supervisor). Surat rekomendasi dalam bentuk email atau fotokopi dan tanda-tangan digital tidak berlaku dan tidak ada template khusus.

Durasi beasiswa: 6 bulan

Dana tunjangan beasiswa yang diberikan:

Pengumuman Beasiswa:

(REN)

Jakarta: Menempuh pendidikan di luar negeri merupakan impian banyak pelajar. Terlebih bila negara yang menjadi pilihan untuk menimba ilmu memiliki kualitas pendidikan terbaik, contohnya Taiwan.Taiwan termasuk dalam salah satu dari empat negara dengan kualitas terbaik di Asia. Ada lebih dari 100 lembaga pendidikan tinggi di Taiwan. Jumlah itu termasuk sekolah perdagangan terakreditasi dan perguruan tinggi.Dilansir dari laman Instagram @ditjen.dikti pemerintah Taiwan tengah membuka sejumlah beasiswa bagi warga negara asing (WNA) yang tertarik belajar di negara tersebut. Berikut sejumlah beasiswa yang tersedia:Program Beasiswa MoE Taiwan bertujuan mendorong mahasiswa asing berprestasi untuk meneruskan jenjang pendidikannya di Taiwan. Pendaftaran beasiswa ini dibuka mulai Februari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022.Berikut sejumlah persyaratan untuk mendaftar beasiswa tersebut:Dokumen persyaratan:1. Formulir pendaftaran Beasiswa Taiwan2. Fotokopi paspor dan kartu keluarga3. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah terbitIjazah dan transkrip harus dalam bahasa Inggris atau Mandarin. Apabila dokumen tidak dalam bahasa Inggris atau Mandarin, maka harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau Mandarin dan harus dilegalisir sampai tahap TETO (silakan merujuk pada Lampiran 3 untuk prosedur legalisir sampai tahap TETO di Indonesia). Apabila Anda merupakan lulusan dari luar negeri, maka ijazah dan transkrip perlu dilegalisir di kantor TETO di negara tersebut.4. Fotokopi atau scan bukti pendaftaran universitas yang menunjukkan peserta telah mendaftar ke universitas di Taiwan untuk semester Fall 2022. Contoh bukti pendaftaran: fotokopi bukti transfer uang pendaftaran, formulir yang digunakan saat pendaftaran universitas, fotokopi bukti tanda terima formulir pendaftaran, email, dan lainnya.5. Dua surat rekomendasi yang telah ditandatangani dan tersegel rapat dalam amplop. Contoh pemberi rekomendasi: oleh Kepala Sekolah, Rektor, Dekan, Profesor atau atasan di tempat bekerja. Surat rekomendasi dalam bentuk email atau fotokopi tidak berlaku.6. Fotokopi sertifikat kemampuan bahasa:Fotokopi sertifikat Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL) dengan tingkatan hasil ujian minimal tingkat menengah (B1). Tidak menerima sertifikat bahasa Mandarin lain selain TOCFL.Jadwal ujian TOCFL Indonesia tahun 2022 bisa dilihat di: https://studiditaiwan.blogspot.com/2021/11/2022-tocfl-in-indonesia.html.Fotokopi sertifikat resmi TOEFL atau sertifikat bahasa Inggris lain yang diakui oleh internasional.Selain mengirimkan dokumen persyaratan ke TETO, Anda juga WAJIB mengisi formulir online di link berikut: https://forms.gle/tsHG3wnNxstG7J4r5Apabila hanya mengirimkan dokumen persyaratan ke TETO tanpa mengisi formulir online, pendaftaran beasiswa tidak diterima oleh pihak TETO atau dinyatakan gagal.Durasi beasiswa:Total durasi penerimaan beasiswa tidak boleh lebih dari 5 tahun.Pendaftar beasiswa wajib melakukan pendaftaran mandiri terlebih dahulu ke universitas. Mendaftar beasiswa bukan berarti pendaftaran universitas akan didaftarkan/dibantu oleh TETO.Dokumen pendaftaran beserta dokumen lainnya dapat dikirimkan ke Kantor Taipei Economic and Trade Office, Gedung Artha Graha Lt. 17, Jl. Jend Sudirman kav 52-53, SCBD, Jakarta 12190.Tujuan program beasiswa Huayu Enrichment Scholarship (HES) adalah untuk mendorong warga negara asing (bagi penduduk daratan Cina, Hongkong, Makau tidak termasuk) untuk mengambil kursus bahasa Mandarin di Taiwan.Periode Pendaftaran beasiswa ini mulai 1 Februari sampai 31 Maret 2023. Selain mengirimkan dokumen fisik persyaratan, Sobat Medcom wajib mengisi formulir online di link berikut: https://forms.gle/iniC2Hsc9zbTiXKj9Persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:Berumur 18 tahun atau lebih, lulusan SMA atau diatasnya, memiliki prestasi akademik dan moral yang baik. Jika memenuhi salah satu hal di bawah ini tidak memenuhi kriteria untuk mendaftar :Dokumen persyaratan:Dokumen di atas harus dalam Bahasa Inggris atau Mandarin. Apabila dokumen tidak dalam Bahasa Inggris atau Mandarin, maka harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris atau Mandarin dan dilegalisir sampai TETO. Apabila Anda merupakan lulusan dari luar negeri, ijazah dan transkrip perlu dilegalisir di kantor TETO di negara tersebut).(Lampiran 3)Periode penerimaan beasiswa antara 1 September 2023 sampai 31 Agustus 2024.Tunjangan bulanan sebesar NT$ 25,000TETO akan mengirimkan pengumuman beasiswa secara individu kepada masing-masing penerima beasiswa via email sebelum tanggal 10 Juni 2023. Bagi yang tidak masuk sebagai penerima beasiswa, tidak akan dikabari satu per satu.Dokumen pendaftaran dan dokumen lainnya dapat dikirimkan ke Kantor Taipei Economic and Trade Office , Gedung Artha Graha Lantai 17, Jl. Jend. Sudirman kav 52-53, Jakarta Selatan 12190.Tuliskan “Pendaftaran Beasiswa HES” pada bagian depan amplop.Itulah sejumlah beasiswa yang tersedia bagi pelajar yang ingin menempuh pendidikan di Taiwan. Sobat Medcom tertarik mendaftar? (