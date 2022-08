UIN Jakarta Tambah Satu Guru Besar Ekonomi Islam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta kembali menambah guru besarnya setelah dosennya, Dr. M. Arief Mufraini M.Si menjadi profesor bidang Ilmu Ekonomi Islam. Kenaikan jabatan akademik ini dituangkan dalam SK Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbu Ristek) Nomor 51119 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan Akademik/Fungsional Dosen.SK yang ditandatangani Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim pada 4 Agustus 2022 ini menyebutkan Arief dinilai telah memenuhi syarat untuk dinaikan jabatannya menjadi guru besar dari sebelumnya lektor kepala dengan angka kredit 516,20. Ini mengacu pada Penetapan Angka Kredit Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbud Ristek Nomor 589 Tahun 2022.Atas dasar itu, Kemendikbudristek memutuskan pengangkatan Arief menjadi Guru Besar Ilmu Ekonomi Islam. “Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu Ekonomi Islam dengan angka kredit sebesar 851,” bunyi putusan SK dikutip dari laman UIN Jakarta, Rabu, 17 Agustus 2022.Arief merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Jakarta . Meski homebase mengajarnya di Program Studi Ekonomi Syariah FEB, namun ia juga aktif mengajar di Program Magister Ekonomi Syariah dan Doktor Perbankan Syariah FEB serta di Program Magister dan Program Doktor Pengkajian Islam Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta.Di Prodi Ekonomi Syariah ia mengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah, Metodologi Penelitian, dan Investasi dan Pasar Modal Syariah. Sedang di Magister Ekonomi Syariah dan Doktor Perbankan Syariah ia mengajar Metodologi Riset dan Teori Investasi dan Keuangan Islam.Di jenjang magister dan doktor SPs UIN Jakarta, ia turut mengampu sejumlah mata kuliah di bidang ekonomi Islam. Di dua jenjang pendidikan ini, ia turut mengajar mata kuliah Theories and Methods of Islamic Banking and Finance, Contemporary Isssues on Islamic Finance, MA Research Methodology, dan Ph.D Research and Methodology.Sebagai akademisi, Arief juga produktif menulis sejumlah buku dan artikel terpublikasi di berbagai jurnal . Ia misalnya menulis buku Dana Haji Indonesia: Harapan dalam Paralogisme Pengelolaan dan Teorisasi Keuangan Syariah (2021), Pengenalan Ekonomi Islam (2017), Metodologi Penelitian Bidang Studi Ekonomi Islam (2003), dan Akuntansi dan Manajemen Zakat (2006).Selain buku, artikel-artikelnya juga terpublikasi di berbagai jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terekognisi, baik sebagai penulis mandiri atau bersama kolega. Di antaranya Promoting Islamic Values to Encourage Labour Performance and Productivity: Evidence from Some Indonesian Industries (2018), The Stability of the Indonesian Sharia Stock Index to Economic Shocks (2020), dan Market Structure, Spin-Off, and Efficiency: Evidence from Indonesian Islamic Banking Industry (2011).Arief menamatkan pendidikan sarjananya di Universitas al-Azhar Kairo setelah menamatkan pendidikan di MAN 1 Yogyakarta. Sedang pendidikan di jenjang magister dan doktor, ia tempuh di Universitas Indonesia.