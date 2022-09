UI Jajaki Kerja Sama dengan Sekolah Vokasi di Swiss

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Universitas Indonesia (UI) berkomitmen meningkatkan global engagement dan memperluas jejaring kemitraan internasional. Belum lama ini, UI yang diwakili Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Abdul Haris dan Direktur Program Pendidikan Vokasi UI (Vokasi UI) Padang Wicaksono melakukan lawatan ke EHL Hospitality Business School di Swiss pada 3-9 September 2022.Kunjungan tersebut untuk menjajaki kerja sama dengan lembaga pendidikan vokasional di Swiss. Rombongan delegasi UI disambut Managing Director of EHL Advisory Service, Andre Mack.Haris mempresentasikan peluang dan potensi kemitraan dengan UI dalam hal ini melalui Vokasi UI. EHL Hospitality Business School merupakan sekolah tinggi pariwisata terbaik di dunia versi QS World University Rangkings pada kategori Hospitality and Leisure Management Tahun 2022.Dia menyebut kunjungan ke Swiss kali ini sangat penting bagi Vokasi UI. Sebab, Swiss adalah salah satu negara yang sangat serius mengembangkan keterampilan profesional.“Swiss memiliki kampus-kampus ternama yang fokus pada pengembangan skill, ilmu terapan, dan berorientasi pada profesionalitas,” kata dia.Dia menyebut sangat Besar manfaat dan peluang UI meningkatkan pendidikan vokasional ke depan. Terlebih, UI baru saja membuka program D4 atau Sarjana Terapan sehingga kerja sama vokasi harus terus ditingkatkan.Pada kunjungan ke Swiss ini, Haris sekaligus menghadiri penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara UI dan International Management Institute (IMI) di Kota Luzern. Penandatanganan disaksikan Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Muliawan Hadad.Haris dan delegasi UI juga berkesempatan bertemu dan berdiskusi dengan mahasiswa Indonesia di IMI serta menghadiri pameran vokasi Swiss Skills 2022 di Kota Bern. Delegasi UI juga disambut oleh Jacques Ducrest dan Erik Swars dari Swiss Federal University for Vocational Education and Training (SFUVET).Lawatan ke Swiss ini kian relevan dalam konteks Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang mengedepankan link and match antara dunia pendidikan tinggi dan dunia luar selepas mahasiswa lulus.