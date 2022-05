UNESA Peringkat ke-8 Kampus dengan Kualitas Pendidikan Terbaik di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Universitas Negeri Surabaya (UNESA) masuk dalam daftar 10 kampus dengan kualitas pendidikan terbaik di Indonesia versi THE SDGs Impact Rankings 2022 yang dirilis Times Higher Education (THE) pada akhir April lalu. Dalam pemeringkatan tersebut, UNESA menduduki peringkat ke-8 nasional atau 401-600 dari 1.180 institusi dunia.Peringkat tersebut ditopang publikasi pendidikan yang cukup bagus dan persentase first student atau first generation student yang cukup besar.THE SDGs Impact Rankings merupakan pemeringkatan universitas yang disusun berdasarkan keberhasilan perguruan tinggi dalam menerapkan 17 Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan, PBB.Dalam THE SDGs Impact Rankings, UNESA sebenarnya baru kali pertama berpartisipasi dengan mensubmit 7 SDGs; 1) SDGs 1 tentang No Poverty. 2) SDGS 3 tentang Good Health and Well-being. 3) SDGs 4 tentang Quality Education. 4) SDGs 5 tentang Gender Equality. 5) SDGs 10 terkait Reduced Inequality. 6) SDGs 16 terkait Peace, Justice and Strong Institutions. 7) SDGs 17 terkait Partnerships for the Goals.Dari jumlah yang di-submit tersebut, ada tiga SDGs unggulan UNESA dengan perolehan nilai tertinggi, a) SDGs pertama, No Poverty, peringkat 8 nasional atau 101-200 dari 769 institusi dunia. b) SDGs keempat, Quality Education, berada di peringkat 8 nasional atau 401-600 dari 1.180 institusi dunia. c) SDGs kelima, gender equality, peringkat 7 nasional atau 201-300 dunia dari 938 institusi.Rektor UNESA Nurhasan mengapresiasi atas kerja sama semua pihak dan para tim pemeringkatan yang sudah berusaha untuk menunjukkan keunggulan UNESA dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan di kancah nasional maupun internasional. Menurutnya, prestasi tersebut merupakan kado bagi UNESA tepat di bulan pendidikan (Hari Pendidikan Nasional).“Ini ketepaan ya, masuk bulan pendidikan, UNESA ternyata duduki peringkat 8 sebagai kampus dengan kualitas pendidikan terbaik di Indonesia. Ini prestasi yang luar biasa dan membanggakan,” ujarnya.Peringkat tersebut, kata Hasan, satu sisi merupakan wujud inovasi dan kontribusi yang dilakukan UNESA dalam bidang pendidikan. Di sisi lain, sebagai komitmen dalam memajukan kampus menuju world class university (WCU).“Ini menjadi motivasi bagi kita bersama dalam menatap ke depan. Tantangan kita ( perguruan tinggi) ke depan semakin menantang. Karena itu, UNESA harus menjadi tempat lahirnya para inovator dan pelopor kemajuan bangsa dan negara,” tandasnya.Dalam meningkatkan mutu pendidikan, Cak Hasan menegaskan pentingnya kolaborasi. Pendidikan kini tidak bisa hanya mengandalkan kampus atau sekolah saja, tetapi harus saling mendengar dan bersinergi serta bermitra dengan berbagai pihak.Baca juga: Kuliah di UNESA, Begini Kesan Bhante Asal Kamboja tentang Indonesia Oleh karenanya, Unesa memiliki kemitraan yang cukup tinggi dengan berbagai lembaga hingga dunia usaha dan dunia industri untuk saling berbagi kebermanfaatan bagi proses pembelajaran dan pembentukan karakter anak didik. Berbagai strategi ini menjadi langkah Unesa untuk terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa dalam sektor pendidikan.