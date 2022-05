Mengenal Showing Preference, Ungkapan Preferensi dalam Bahasa Inggris

1. Prefer

Prefer + To infinitive

Riska prefers to play badminton I prefer to have you as my partner for the assignment

Prefer + Noun + to + Noun

Yoga and Yuli prefer apples to grapes He prefers dark blue to light blue

2. Would Rather

Would rather + Bare infinitive (without to)

I would rather study English right now She would rather go home

Would rather + Bare infinitive + than + Bare infinitive + Noun

Nico would rather swim than run They would rather sing than dance

Would rather + Bare infinitive + Noun + than + Bare infinitive + Noun

3. Like

Subject + like + Noun + better than + Noun

They like watermelon better than banana Andy likes Woody better than Buzz Lightyear

Jakarta: Pernahkah Sobat Medcom diminta memilih satu hal yang paling disukai dari sekian banyak pilihan? Ketika menjawab pertanyaan yang demikian, berarti Sobat Medcom sedang mengungkapkan preferensi.Ungkapan preferensi dalam bahasa Inggris disebut sebagai showing preference . Ungkapan itu bisa ditunjukkan dalam tiga bentuk ekspresi, yakni prefer, would rather, dan like.Lantas, seperti apa perbedaan antara ketiganya? Dikutip dari Ruangguru, berikut pembahasan beserta contohnya:Dalam penggunaannya, kata prefer selalu berpasangan dengan kata to. Terdapat dua bentu pasangan prefer dan to, yaitu prefer yang diikuti to infinitive dan prefer yang diikuti dua hal yang dibandingkan.Berikut contoh kalimat dari masing-masing bentuk pasangan prefer dan to:Layaknya prefer, kata would rather juga bisa digunakan untuk mengungkapkan preferensi terhadap suatu hal jika dibandingkan dengan hal lain. Bedanya, kata would rather berpasangan dengan kata than.Berikut rumus penggunaan would rather beserta contoh kalimatnya:She would rather buy bags than eat steakMom would rather cook meals than do work outUntuk mempersingkat penulisan, would rather bisa disingkat menjadi Subject + ‘d rather. Contohnya, kalimat “I would rather be a lion than be a crocodile” disingkat menjadi “I'd rather be a lion than be a crocodile”.Kata like berpasangan dengan better than. Kombinasi kata ini digunakan untuk menunjukkan kesukaan terhadap suatu hal dibandingkan dengan hal lainnya.Berikut adalah pola penggunaannya beserta contoh kalimat:Demikianlah pembahasan mengenai showing preference, ungkapan preferensi dalam bahasa Inggris. Semoga bermanfaat! (Baca: Ini Bedanya Mr, Mrs, Ms, dan Miss dalam Bahasa Inggris