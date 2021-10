6 Bidang Ilmu Unair Masuk Pemeringkatan THE WUR by Subject 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Lembaga pemeringkat perguruan tinggi dunia, Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) resmi mengumumkan pemeringkatan dunia berdasarkan penilaian pada bidang ilmu atau by subject. Enam bidang ilmu Universitas Airlangga (Unair) berhasil masuk dalam pemeringkatan bergengsi itu.Di antaranya yaitu bidang ilmu Law (peringkat #201+), Business and Economics (peringkat #601+), Social Sciences (peringkat #601+), Clinical & Health (peringkat #601+), Life Sciences (peringkat #801+), dan Physical Sciences (peringkat #801-1000).“Ini merupakan tahun pertama bagi Unair masuk dalam The WUR . Sebagai pendatang baru, capaian ini tentu menjadi awalan yang sangat baik dan memotivasi Unair untuk terus meningkatkan kualitasnya menjadi World Class University,” ungkap Ketua Badan Perencanaan dan Pengembangan (BPP) Unair, Dian Ekowati, dalam keterangan tertulisITS, Jumat, 22 Oktober 2021.Secara keseluruhan, Dian menyebutkan, ada sekitar 153 program studi Unair yang diikutsertakan dalam penilaian The WUR. Sementara itu, pada bidang ilmu hukum atau law sendiri, Unair menjadi satu-satunya universitas di Indonesia yang masuk dalam pemeringkatan tersebut.Baca juga: UI Kampus Terbaik di Indonesia Pada Rumpun Ilmu Sosial Capaian itu, dinilai Dian sebagai hasil dari kerja keras seluruuh sivitas akademika Unair. Intensifikasi strategi internasional melalui kolaborasi bersama partner akademik global dan international researchers melalui berbagai aktivitasTridarma, seperti kolaborasi penelitian dan publikasi, proses pengajaran dengan mengundang dosen internasional, dan pengabdian masyarakat secara internasional di bawah WUACD diangggapnya berkontribusi besar dalam capaian The WUR Ditanya perihal kriteria penilaian The WUR, Dian menuturkan ada lima indikator utama yang bobotnya disesuaikan dengan masing-masing subject. Kelimanya yaitu Teaching, Research, Citations, Industry Income, dan International Outlook.Indikator tersebut kemudian dibagi lagi menjadi 13 indikator kecil yang melibatkan berbagai variabel seperti rasio mahasiswa dan dosen, rasio lulusan S3 dan S1, proporsi mahasiswa asing, jumlah publikasi ilmiah, dan jumlah pendapatan institusi.“Ke depan, Unair akan terus meningkatkan kinerjanya di masing-masing indikator tersebut sebagai bagian dari peningkatan kualitas Tridarma. Selain itu, kerja sama dengan dunia industri, dunia usaha dan dunia kerja juga akan lebih diintensifkan yang nantinya diharapkan tidak hanya memberikan dampak untuk membantu peningkatan industri secara luas, tetapi juga berdampak bagi industri income universitas dan member,” tandasnya.