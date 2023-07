Internasionalisasi, Vokasi UI Teken MoU dengan IMI dan SFUVET di Swiss

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia (UI) kembali memperluas kerja sama internasional dengan institusi pendidikan International Management Institute (IMI) dan institusi penyedia pelatihan Swiss Federal University for Vocational Education and Training (SFUVET). Kerja sama internasional tersebut telah disepakati kedua belah pihak melalui penandatanganan dokumen kerja sama saat kunjungan kerja UI ke Swiss.Direktur Program Pendidikan Vokasi UI, Padang Wicaksono dan Wakil Direktur Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan, Deni Danial Kesa melakukan kunjungan ke Swiss pada 4-13 Juni 2023. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan SFUVET dilakukan antara Direktur Program Pendidikan Vokasi UI dengan Director General SFUVET, Barbara Fontanellaz.Bersamaan dalam kunjungan tersebut, ditandatangani juga Agreement of Implementation (AoI) dengan IMI oleh Direktur Program Pendidikan Vokasi UI dengan CEO and Director of Partner Schools IMI, Professor Gavin R Caldwell. Padang menyadari betul pentingnya keterlibatan internasional dalam proses pembelajaran.Tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga untuk dosen. Padang mengatakan, kebutuhan internasionalisasi didukung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek) melalui rencana pengembangan perguruan tinggi vokasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.Hal ini juga dapat menjadi wadah bagi mahasiswa dan dosen untuk mengembangkan wawasannya secara global, melatih jiwa kompetitif, serta memperluas jejaring internasional. Kerja sama dengan IMI menyepakati skema Credit Earning Program dan Double Degree Program (khusus program studi D4 Manajemen Bisnis Pariwisata) yang dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa dan alumni Vokasi UI."Mereka nantinya dapat mengikuti perkuliahan selama enam semester di Vokasi UI, satu semester di IMI Swiss, dan magang selama satu semester di Swiss dengan mendapat insentif," terang Padang, di Jakarta, Sabtu, 1 Juli 2023.Terdapat lima pilihan keilmuan, yaitu BA (Hons) in Global Business/Marketing Management; BA (Hons) in International Hospitality Entrepreneurship; BA (Hons) in International Hotel dan Tourism Management, BA (Hons) in International Hotel and Events Management, dan BA (Hons) in International Hospitality Management.Sementara itu, kerja sama antara Vokasi UI dengan SFUVET menawarkan pelatihan intensif bagi para tenaga pendidik (guru dan dosen) untuk mempelajari lebih dalam mengenai sistem kurikulum vokasional dalam menyusun rencana pembelajaran. Dalam sistem pendidikan terbaru, seorang guru atau dosen dituntut untuk mampu memberikan pembelajaran secara aktif, interaktif, kreatif, dan inovatif.Program pelatihan tersebut tak hanya dapat diikuti oleh sivitas akademika Vokasi UI, melainkan juga terbuka bagi publik. Internasionalisasi saat ini menjadi sebuah kesempatan yang perlu dibuka seluas-luasnya.Vokasi UI berkomitmen untuk terus memberikan iklim pengajaran terbaik bagi mahasiswa dan dosen. "Salah satunya melalui kerja sama internasional di lingkup pendidikan, pelatihan, pengabdian masyarakat, serta penelitian. Upaya internasionalisasi tersebut kami lakukan untuk mengembangkan atmosfer global kepada sivitas akademika Vokasi UI untuk meningkatkan daya saing,” ujar Padang.Bagi mahasiswa atau calon mahasiswa Vokasi UI yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Credit Earning Program dan Double Degree dapat menghubungi Kantor Urusan Internasional dan Pembelajaran Industri Vokasi UI melalui surel international.affair@vokasi.ui.ac.id. Sementara itu, informasi mengenai program pelatihan dengan SFUVET dapat menghubungi lemkasi@vokasi.ui.ac.id atau WhatsApp ke +62 878-8559-4961.