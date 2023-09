Di Luar Nalar, Ini 4 Mata Kuliah S2 Paling Unik di Dunia

Mata kuliah S2 paling unik

1. Menyelamatkan diri dari zombie





2. Taylor Swift

3. Memanjat pohon

4. Menghabiskan waktu di internet

Jakarta: Dunia yang terus berkembang membuat hal-hal baru terus dipelajari. Termasuk, perguruan tinggi yang mempunyai mata kuliah unik yang tidak pernah ada sebelumnya.Ada sejumlah perguruan tinggi yang mempunyai mata kuliah yang bisa dibilang di luar nalar. Namun, nyatanya mata kuliah unik itu dipelajari dan bermanfaat.Apa saja itu mata kuliah itu? Simak, mata kuliah S2 paling unik di dunia dikutip dari laman Instagram @kobieducation:Selama ini kita hanya melihat zombie dari film atau drama yaa Sobat Medcom. Meskipun belum pernah muncul secara nyata di dunia, tapi ada mata kuliah untuk menyelamatkan diri dari zombie lho.Mata kuliah unik ini diajarkan di The School of Social Work di kampus Michigan State University. Di sini kamu akan diajarkan cara selamat dari serangan zombie.Taylor Swift terkenal karena kemampuan menyanyinya dan sudah menyabet banyak sekali penghargaan. Nah, Clive Davis Institute New York University mempunyai mata kuliah Taylor Swift.Mata kuliah ini akan mengulik rahasia di balik kesuksesan Swift jadi entrepreneur musik, teknik penulisan lagu yang tidak membosankan, hingga diskusi hangat soal isu perempuan dan ras di dunia musik pop. Swifties, kamu tertarik belajar ini?Yap, ada lho mata kuliah yang mengajarkan soal memanjat pohon. Divisi Student and Campus Life di Cornell University bakal mengajarkan kamu beragam teknik memanjat pohon agar kamu bisa menjadi pemanjat profesional.Metode pengajarannya menggunakan tali dan peralatan panjat tebing. Kamu tertarik?Kalau selama ini kamu suka rebahan sambil bermedsos, ternyata di Department of English University of Pennsylvania mempunyai mata kuliahnya dengan nama "Wasting Time on The Internet".Di mata kuliah ini, mahasiswa akan membuktikan kalau berselancar di internet itu bisa jadi ilmu. Kamu akan diajarkan cara mencari konten yang bermanfaat.Nah itulah mata kuliah S2 yang sekilas di luar nalar, tapi ada manfaatnya untuk dipelajari. Apakah kalian tertarik?