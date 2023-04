8 Beasiswa Luar Negeri yang Kasih Benefit Mantap, Intip Yuk!

8 Beasiswa yang Menawarkan Benefit Bagus Bagi Penerimanya:

Jakarta: Sebagian pelajar di Indonesia ingin melanjutkan pendidikan tingginya di luar negeri, apalagi jika berhasil meraih beasiswa. Namun, para pemburu beasiswa juga perlu mengetahui bahwa setiap beasiswa memiliki benefitnya masing-masing, sehingga Sobat Medcom perlu mempelajarinya dulu sebelum memutuskan untuk mendaftar.Kebijakan pemberian benefit biasanya disesuaikan dengan kebijakan para lembaga pemberi beasiswanya. Namun jangan khawatir, banyak sekali beasiswa yang menawarkan beasiswa yang menarik. Yuk cek ulasannya di bawah ini!Dilansir dari akun Instagram @kobieducation, beasiswa Gates Cambridge ada di urutan pertama. Gates Cambridge adalah program beasiswa yang diselenggarakan pertama kali pada Oktober 2000 melalui donasi dari Bill dan Melinda Gates untuk Universitas Cambridge.Beasiswa ini dibuka bagi orang yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan S2 dan S3. Dilansir dari laman ehef.id, tujuan dari program beasiswa tersebut ialah untuk membangun jaringan global antara pemimpin masa depan yang berkomitmen untuk memperbaiki kehidupan orang banyak. Diketahui, beasiswa tersebut akan memberikan pembiayaan senilai Rp350 juta per tahunnya.Beasiswa ini merupakan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Jepang dan cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. Ini adalah beasiswa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jepang (Monbukagakusho/ MEXT).Benefit beasiswa ini meliputi biaya studi hingga biaya hidup, tanpa ikatan dinas. Tidak hanya itu, beberapa benefit beasiswa lainnya ialah:Eiffel Excellence Scholarship Programme merupakan beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis bagi mahasiswa internasional yang ingin melanjutkan studi Pascasarjana pada jenjang S2 dan S3. Uang saku yang diberikan oleh beasiswa tersebut ialah sebesar Rp230 juta hingga Rp 330 juta per tahunnya.Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) merupakan program bantuan dana pendidikan yang membiayai biaya kuliah dan biaya lainnya untuk mendukung kelancaran studi di beberapa perguruan tinggi yang tersebar luas di negara-negara yang berbeda.Dilansir dari laman schoters.com, LPDP merupakan program beasiswa di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Beasiswa ini memberikan beasiswa bagi warga negara Indonesia lulusan D4/S1 dan S2 yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister dan Doktor.Beasiswa tersebut akan memberikan uang saku sebesar Rp118 juta hingga Rp 320 juta.KAUST merupakan salah satu universitas terbaik di Arab Saudi yang menempati peringkat ketiga nasional menurut Arab University Rankings 2021. KAUST Scholarship membuka beasiswa bagi jenjang pendidikan S2 dan S3. Beasiswa tersebut memberikan uang saku sekitar Rp 400 juta hingga Rp 500 juta per tahunnya.Australia adalah salah satu negara yang paling diminati pelahar dunia, termasuk dari Indonesia. Tahun ini, Australia Awards Scholarship kembali membuka beasiswa bagi jenjang pendidikan S2 dan S3.Tidak hanya biaya visa pelajar, ada juga uang saku pre-departure training dan tes IELTS gratis, loh! Beasiswa ini diketahui masih dibuka sampai 1 Mei 2023. Beasiswa ini memberikan uang saku sekitar Rp290 juta per tahun.Beasiswa ADB-JSP yang banyak diincar mahasiswa Asia ini membuka kesempatan setiap tahunnya untuk 300 siswa, di institusi akademik yang berlokasi di sembilan negara. Dilansir dari laman Schoters.com, adapun sembilan negara yang menjadi tujuan studi beasiswa ini yaitu Hong Kong (China), India, Jepang, New Zealand, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Beasiswa tersebut akan memberikan uang saku sekitar Rp210 juta per tahunnyaBeasiswa ini merupakan kompilasi berbagai program beasiswa tingkat Master yang dibuka oleh konsorsium pendidikan internasional di bawah Uni Eropa, dengan bekerja sama bersama dua atau lebih perguruan tinggi di berbagai negara di Eropa. Beasiswa ini memberikan uang saku sekitar Rp384 juta hingga Rp947 juta per tahunnya.Nah itulah delapan beasiswa yang worth it Sobat Medcom, layak untuk dicoba, apakah Sobat Medcom tertarik?