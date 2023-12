THE WUR by Subject 2024, Prodi Matematika dan Fisika USK Terbaik di Indonesia

Advertisement

Jakarta: Universitas Syiah Kuala (USK) menjadi universitas dengan bidang Matematika dan Fisika terbaik di Indonesia versi Times Higher Education (THE) by Subject 2024 . Kedua jurusan tersebut merupakan bagian dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) USK.Times Higher Education (THE) by Subject merupakan salah satu jenis pemeringkatan yang dilakukan lembaga tersebut. Pemeringkatan THE WUR by Subject ini menggunakan 18 indikator kinerja yang sama dengan yang digunakan dalam THE WUR 2024 dengan skor yang diberikan dalam lima kategori yaitu pengajaran (teaching), lingkungan penelitian (research environment), kualitas penelitian (research quality), industri (industry), dan prospek internasional (international outlook).Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan, FMIPA USK , Ilham Maulana mengucapkan syukur atas capaian tersebut. Capaian ini membuktikan posisi USK dengan prodi-prodi dari perguruan tinggi ternama di Indonesia.“Kita bersyukur sekali, sudah berada di posisi yang sejajar dengan prodi-prodi dari perguruan tinggi ternama di Indonesia. Ini selaras dengan visi USK untuk menjadi institusi yang terkemuka di Indonesia dan dikenal dunia. Tantangan berikutnya adalah mendongkrak posisi kita di level internasional," kata Ilham dilansir dari laman UNS, Kamis, 30 November 2023.THE WUR 2024 by Subject diterapkan di berbagai negara di seluruh dunia. Untuk dapat berpartisipasi dalam pemeringkatan THE WUR by Subject perguruan tinggi harus memenuhi dua kriteria yakni ambang batas (threshold) publikasi berdasarkan disiplin ilmu dan ambang batas staf akademik yang juga berdasarkan disiplin ilmu.Prodi Fisika FMIPA USK mengguli kampus-kampus lain yang di pulau Jawa sebagai peringkat teratas Kampus dengan Jurusan Ilmu Fisika Terbaik di Indonesia THE WUR by Subject 2024. Prodi Fisika FMIPA USK menempati peringkat 601–800 di dunia.Sementara itu peringkat kedua dan ketiga masing-masing ditempati oleh Prodi Fisika Universitas Airlangga (Unair) dan Universitas Indonesia (UI). Sementara Prodi Fisika dari perguruan tinggi ternama lainnya seperti ITB, UGM, dan ITS masing-masing berada di posisi 8, 11, dan 18.Sementara itu Program Studi Matematika/Statistika FMIPA USK, yang sebenarnya merupakan dua program studi berbeda yaitu Prodi Matematika dan Prodi Statistika, juga berhasil mengungguli Prodi yang sama di seluruh Indonesia, dan juga menempati peringkat 601-800 dunia. Peringkat kedua dan ketiga juga ditempati oleh Unair dan UI. Sementara Prodi Fisika dari perguruan tinggi ternama lainnya seperti ITB dan UGM masing-masing berada di posisi 8 dan 11.FMIPA USK saat ini merupakan salah satu fakultas terbesar di USK, dengan jumlah mahasiswa aktif lebih dari 2.500 orang. Sebanyak 15 Prodi bernaung di bawah FMIPA USK saat ini, yaitu dua prodi diploma, tujuh prodi sarjana, lima prodi magister, dan satu prodi pendidikan profesi, di mana sebagian besarnya telah memiliki nilai akreditasi unggul atau A.