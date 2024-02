Kampus Bukan Hanya Center of Excellent, Tapi Juga Pusat Perubahan

Advertisement

Jakarta: Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo, mengatakan pihaknya tengah berupaya meningkatkan peringkat Ibu Kota sebagai kota global atau global city. Dalam upaya tersebut dibutuhkan masukan dari kalangan akademisi maupun pakar praktisi pendidikan, utamanya dari pendidikan tinggi "Saya yakin bahwa perguruan tinggi bukan hanya sebagai center of excellent, tetapi juga sebagai center of change dengan berperan sebagai agent of economic development, agent of education, dan agent of research and development," kata Purwosusilo dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tahun 2024 Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLDikti) Wilayah III yang digelar di Universitas Pelita Harapan (UPH), Selasa, 6 Februari 2024.Pihaknya berharap perguruan tinggi dapat menyiapkan generasi muda yang siap bersaing di pasar global. Perguruan tinggi mesti berperan aktif melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia, baik itu dari dosen maupun tenaga kependidikan.Rektor UPH, Jonathan L. Parapak, menekankan pentingnya perguruan tinggi bersinergi dengan pemerintah. Khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk memajukan pendidikan di Indonesia.“Saya percaya, kita tidak hanya bersinergi di wilayah III, tetapi secara nasional bahkan internasional," kata dia.Jonathan mengatakan perguruan tinggi saat ini tengah menghadapi banyak tantangan. Sehingga diperlukan kerja sama sebaik-baiknya untuk kemajuan ilmu, serta membina ahli dan SDM."Kiranya Rakorda ini menjadi kesempatan untuk menyongsong Indonesia lebih maju melalui pendidikan,” ucap Jonathan.Kepala LLDikti Wilayah III, Toni Toharudin, menyampaikan Rakorda 2024 mencerminkan komitmen dalam mengarahkan pendidikan tinggi menuju standar global. Adapun dasarnya adalah Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi."Transformasi pendidikan tinggi sangat diperlukan dengan cara menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta meraih pengakuan global agar perguruan tinggi yang ada di wilayah III dapat bersaing di kancah internasional," tutur Toni.Dalam acara ini, LLDikti Wilayah III juga memberikan penghargaan untuk 159 perguruan tinggi yang mencakup 21 Kategori Penghargaan, 111 Plakat Penghargaan, dan 144 Sertifikat Penghargaan. Penghargaan diberikan ke pimpinan perguruan tinggi, guru besar, dosen, dan mahasiswa.Tuan Rumah UPH berhasil meraih enam penghargaan, yakni Perguruan Tinggi dengan Akreditasi Unggul, PTS yang telah memiliki Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, PTS dengan Profesor Termuda di LLDikti Wilayah III. UPH juga meraih predikat Platinum sebagai PTS dengan jumlah Guru Besar Terbanyak pada 2023, Dosen dengan skor Publikasi SINTA tertinggi, dan PTS dengan Infrastruktur Terbaik Tahun 2023.