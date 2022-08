ASEAN University Games, Atlet Indonesia Kumpulkan 87 Medali

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(REN)

Jakarta: Mahasiswa Indonesia berhasil meraih 87 medali hingga hari kedelapan ajang ASEAN University Games (AUG) ke-20. Rinciannya, 30 medali emas, 28 medali perak, dan 29 medali perunggu dari 10 cabang olahraga (cabor) yang diikuti Kontingen Indonesia.AUG dimulai sejak 24 Juli hingga 7 Agustus 2022, di Ubon Ratchathani, Thailand. AUG merupakan acara olahraga dua tahunan yang melibatkan atlet dari universitas negara-negara anggota ASEAN.Sebanyak 23 cabang olahraga dilombakan pada ajang ini. Di ajang AUG, cabang renang dipertandingkan pada 26 Juli hingga 30 Juli 2022.Mahasiswa Indonesia meraih pundi-pundi mencapai 10 medali. Sebanyak dua medali emas diboyong mahasiswa LSPR Institute of Communication and Business, Farrel Armandio Tangkas, pada nomor 200 meter gaya punggung putra dan mahasiswa Universitas PGRI Mahadewi Indonesia, Pande Made Iron Digjaya, pada nomor 200 meter gaya dada putra.Mahasiswa Indonesia juga meraih empat medali perak. Medali diraih mahasiswa Universitas Sampoerna, Nicholas Karel Subagyo pada nomor 400 meter gaya bebas putra; mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Andi Muhammad Nurrizka pada nomor 200 meter gaya dada putra; mahasiswa LSPR Institute of Communication and Business, Azzahra Permatahani pada nomor 200 meter gaya dada putri; dan mahasiswa Perbanas Institute, Angel Gabriella Yus pada nomor 50 meter gaya kupu-kupu putri.Selain itu, empat medali perunggu turut disumbang mahasiswa Universitas Bina Nusantara, Joe Aditya Wijaya Kurniawan pada nomor 50 meter gaya kupu-kupu putra; Prada Hanan Farmadini pada nomor 400 meter gaya bebas putri, Azzahra Permatahani pada nomor 200 meter gaya dada putri, yang keduanya adalah mahasiswa LSPR Institute of Communication and Business, dan yang terakhir adalah mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri, Nurita Monica Sari pada nomor 200 meter gaya dada putri.Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Asep Sukmayadi, menyampaikan apresiasi kepada atlet, pelatih, dan seluruh pihak yang sudah turut berperan aktif mulai dari persiapan hingga bergulirnya kompetisi.“Perolehan 10 medali ini menjadi awal yang positif. Atlet menunjukkan yang terbaik dalam perhelatan olahraga internasional yang telah dua tahun tertunda penyelenggaraannya. Semoga perolehan ini dapat menjadi pembuka yang baik untuk cabang olahraga lainnya,” ujar Asep dalam keterangan tertulis, Senin, 1 Agustus 2022.Kontingen Indonesia turut menyumbang berbagai medali, seperti pada cabor atletik, badminton, panahan, dan panjat tebing. Sebanyak 10 cabor diikuti atlet Indonesia, seperti, cabor atletik, renang, badminton, panahan, panjat tebing, pencak silat, karate, taekwondo, wushu, dan petanque. Atlet juga dibantu tujuh International Technical Officer (ITO) dan 32 Officials.