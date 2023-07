Ingin Belajar Teknologi Digital? Kampus di 3 Negara Ini Harus Jadi Pilihan

1. Jepang

2. Korea Selatan





3. Amerika Serikat

Jakarta: Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun makin canggih. Hal ini membuat lulusan dari jurusan teknologi juga makin dicari perusahaan-perusahaan.Nah, buat kalian yang juga ingin terjun di dunia teknologi, ada tiga negara nih yang bisa jadi pilihan kalian untuk tempat belajar. Ketiga negara ini pertumbuhan teknologi digitalnya sangat pesat, yakni Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.Buat kalian yang tertarik, yuk simak kampus-kampus yang bisa jadi tujuan belajar kalian soal teknologi digital di tiga negara tersebut. Berikut penjelasannya dikutip dari laman Instagram @hotcourses_id:Jepang meniadi salah satu negara dengan kontribusi besar di bidang industri mobil, elektronik, mesin, dan robot industri. Buat kamu yang tertarik berkuliah di Jepang, bisa memilih kampus-kampus top di bidang teknologi, seperti University of Tokyo, Kyoto University, Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech), dan Osaka University.Pertumbuhan teknologi digital di Korea Selatan sangat menarik perhatian dunia dalam beberapa tahun terakhir. Industri entertainment menjadi salah satu bidang yang paling memanfaatkan perkembangan digital.Korsel juga dikenal sebagai negara dengan kecepatan internet paling kencang di dunia. Nah, bila kamu ingin berkuliah di Korea Selatan, kampus seperti Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Yonsei University, Seoul National University (SNU), dan Korea University bisa menjadi tempat belajar teknologi digital yang tepat.Silicon Valley menjadi salah satu bukti keberhasilan AS sebagai markas dari banyak perusahaan teknologi raksasa di dunia. Dalam bidang teknologi, AS juga dikenal dalam mengembangkan teknologi terbaik di dunia.Beberapa universitas top, seperti Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, California University of Berkeley, dan Harvard University bisa menjadi rekomendasi kampus tujuan untuk mempelajari bidang teknologi digital lebih dalam.Itulah kampus-kampus yang bisa jadi tujuan kamu belajar teknologi di tiga negara yang sedang pesat-pesatnya soal teknologi digital. Adakah kampus incaran kamu?