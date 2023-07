4 Jurusan Master Favorit Pelajar Indonesia Kuliah di Negeri

1. Master in Public Policy





Harvard University (Amerika Serikat) London School of Economics and Political Science (Inggris) Australian National University (Australia)

Fulbright Scholarship (S2/S3-Amerika Serikat) Chevening Scholarship (S2-Inggris) Australia Awards Scholarship (S2/S3-Australia) LPDP Scholarship (S2/S3-Berbagai negara)

2. Master in Public Health

Harvard School of Public Health (Amerika Serikat) Johns Hopkins University (Amerika Serikat) University College London (Inggris) University of Sydney (Australia)

Fulbright Scholarship (S2/S3-Amerika Serikat) Chevening Scholarship (S2-Inggris) Australia Awards Scholarship (S2/S3-Australia) LPDP Scholarship (S2/S3-Berbagai negara)

3. Master in Business Administration

Stanford Graduate School of Business (Amerika Serikat) Harvard Business School (Amerika Serikat) The Wharton School of the University of Pennsylvania (Amerika Serikat) École des hautes études commerciales de Paris (Prancis) MIT Sloan School of Management (Amerika Serikat)

Fulbright Scholarship (S2/S3-Amerika Serikat) LPDP Scholarship (S2/S3-Berbagai Negara)

4. TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages)

Applied Linguistics: TESOL, York St John University (Inggris) English: TESOL Specialization, Central Washington University (Amerika Serikat) TESOL, University of Regina (Kanada) TESOL, University of Stirling (Inggris)

Fulbright Scholarship (S2/S3-Amerika Serikat) Chevening Scholarship (S2-Inggris) LPDP Scholarship (S2/S3-Berbagai Negara).

Jakarta: Sobat Medcom yang ingin melanjutkan kuliah S2 di luar negeri sudah kah memilih jurusan yang kamu inginkan? Kalau masih bingung, berikut ini ada sejumlah jurusan yang banyak diincar pelajar-pelajar Indonesia saat melanjutkan studi Master di luar negeri.Jurusan-jurusan ini merupakan jurusan penting dan lulusannya banyak dicari. Nah, jurusan-jurusan ini bisa menjadi pertimbangan kamu bila masih bingunung memilih jurusan.Berikut 4 jurusan kuliah Master favorit pelajar Indonesia saat study abroad berserta rekomendasi kampus dan beasiswa nya dikutip dari laman Instagram @kobieducation:Pada jurusan ini, kamu akan belajar mengenai analisis terkait kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan dalam kebijakan tersebut. Lulusan Master in Public Policy biasanya bekerja sebagai pegawai pemerintah, NGO, politisi, advokat, peneliti bidang kebijakan, dan lainnya.Berikut top universitas untuk jurusan Master of Public Policy:Rekomendasi beasiswa:Mahasiswa yang masuk jurusan Master in Public Health bakal mempelajari sistem kesehatan dalam masyarakat, kebijakan dan kesehatan masyarakat, dan pendidikan kesehatan. Banyak lulusan Master in Public Health bekerja di rumah sakit, klinik, fasilitas kesehatan, NGO, lembaga riset kesehatan, dan lainnya.Berikut top universitas untuk jurusan Master of Public Health:Rekomendasi beasiswa:Di sini kamu akan belajar praktik bisnis di berbagai bidang, di antaranya accounting, finance, marketing and human resources. Jebolan MBA dapat bekerja di banyak bidang, seperti pemerintahan, perusahaan swasta, start-up, dan bisnis secara umum.Berikut top universitas untuk jurusan MBA:Rekomendasi beasiswa:TESOL program mempersiapkan lulusan mengajarkan bahasa Inggris sebagai second language. Setelah lulus kuliah, lulusan TESOL dapat bekerja sebagai dosen atau guru, advisor akademik, trainer, private tutor, dan lainnya.Berikut top universitas untuk TESOL:Rekomendasi beasiswa:Nah, itulah jurusan kuliah yang jadi incaran pelajar Indonesia yang melanjutkan Master di luar negeri. Apakah ada yang membuat kalian tertarik?