Program CBD UNPAR Siapkan Lulusan Teknik Kimia yang Pandai Berbisnis

Bandung: Jurusan Teknik Kimia Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) resmi membuka program peminatan Chemical Business Development atau CBD pada tahun akademik 2021-2022. Program ini merupakan program spesial dalam program studi sarjana Teknik Kimia.Dibukanya program ini untuk menjawab kebutuhan profesional dengan kemampuan wirausaha yang baik dalam dunia industri. Salah satunya terlihat dalam pengembangan industri kimia.Oleh sebab itu, dibutuhkan pendidikan teknik kimia yang dilengkapi dengan ilmu dasar kemampuan kewirausahaan bisnis.Program CBD ini akan memperkuat profil dan memperluas peluang karier lulusan sarjana Teknik Kimia UNPAR. Saat ini, telah banyak alumni Teknik Kimia Unpar yang berkarya dalam pengembangan bisnis.Mulai dari karier pada bidang business to business (B2B) sales and marketing, business developer, hingga karier kewirausahaan pada bidang industri kimia.Melalui pendidikan CBD Teknik Kimia, ada beberapa poin profil lulusan yang diharapkan tercapai. Pertama, lulusan dapat menerapkan prinsip-prinsip dasar dan praktis teknik kimia di industri proses, maupun di berbagai bidang kerja lainnya secara profesional dengan menjunjung tinggi keluhuran etika dan etos kerja.Kemudian, program ini dirancang untuk menghasilkan lulusan dapat melakukan dan mengembangkan riset yang berkaitan dengan profesinya, dan siap melakukan studi lanjut di bidang teknik kimia maupun bidang ilmu terkait.Tidak hanya itu, lulusan juga dipersiapkan agar mampu bekerja dalam tim, serta mengembangkan kemampuan komunikasi dan kepemimpinan yang efektif di lingkup kerja maupun di masyarakat.Terkait kurikulum, mahasiswa yang mengambil program CBD Teknik Kimia UNPAR akan mendapat mata kuliah pilihan yang mendukung pembelajarannya akan pengembangan bisnis kimia. Mata kuliah itu bisa didapat di luar mata perkuliahan reguler.Mata kuliah pilihan yang disusun dalam kurikulum ini meliputi basic and digital marketing, introduction of supply chain management and logistics, pengembangan model bisnis, money management, serta riset dan analisa pasar.Untuk meningkatkan kompetensinya, mahasiswa dapat pula mengambil mata kuliah tambahan. Termasuk B2B marketing, inventory management, people management, risk management, ilmu data, serta komunikasi dan negosiasi.Tidak hanya itu, program CBD akan menyertakan aktivitas pelatihan dalam beragam bentuk yang nantinya disetarakan dengan nilai SKPI. Seperti komunikasi bisnis public speaking, dan hukum dan peraturan bisnis (legal aspects) dalam industri kimia.Praktikum Teknik Kimia sebagai bagian dari proses pembelajaran akan disesuaikan dengan materi perkuliahan. Begitu pula dengan tugas akhir yang mempersiapkan profil lulusan CBD Teknik Kimia UNPAR.Misalnya, kerja praktek dapat dilakukan di small and medium chemical industries. Kemudian, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan produk yang bernilai komersial.Program CBD Teknik Kimia UNPAR dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengembangan bisnis dan industri kimia. Melalui program ini, diharapkan UNPAR dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan pengembangan diri sebagai profesional dalam rekayasa proses, serta dalam bidang-bidang lain dengan semangat intrapreneur.Selain itu, peserta program CBD juga dapat mengambil peranan tertentu dalam industri kimia. Misalnya, sebagai business developer, jembatan antara bagian product development dengan bagian marketing, finance, maupun supply-chain management, serta chemical-based intrapreneur.Sebagai informasi penerimaan mahasiswa baru UNPAR melalui ujian saringan masuk (USM) gelombang 2 sudah dibuka. Pendaftaran USM 2 dibuka hingga 27 April 2021 melalui websiteJalur ini terbuka untuk seluruh siswa SMA kelas XII atau lulusan SMA dari berbagai tahun angkatan.(ROS)