3 Bidang Ilmu UB Masuk Top QS World University Ranking Terbaru

Malang: Sebanyak tiga bidang ilmu yang ada di Universitas Brawijaya (UB) berada pada posisi teratas QS World University Ranking (WUR) untuk periode tahun 2023. Tiga bidang ilmu itu antara lain Law and Legal Studies; Agriculture and Foresty; serta Business and Management Studies."Untuk Law and Legal Studies tahun ini berada di peringkat 301-350 dan tahun sebelumnya juga masih sama; Agriculture and Foresty berada di posisi 251-300 lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya 301-350; dan Bussines and Management Studies masih sama seperti tahun lalu berada pada posisi 451-500," kata Ketua UPT Reputasi UB, Adharul Mutaqien, di Malang, 6 Februari 2024.Dosen Fakultas Teknik UB tersebut menambahkan, ada beberapa indikator yang dilibatkan dalam penilaian tersebut. Yaitu Academic Reputation; Employer Reputation; Citation Paper, dan H-Index Citation untuk bidang tersebut."Academic dan Employer Reputation penilaiannya berdasarkan survei yang disebar ke sejumlah orang. Academic report terkait survei akademik dinilai olah beberapa orang yang sebidang sementara Employer Reputation adalah survei bidang nonakademik yang disebar pada sejumlah pengguna lulusan," katanya.Sementara itu, citation paper adalah jumlah sitasi untuk satu paper. "Jika satu paper punya sitasi tinggi berarti publikasi UB akan dilihat sangat berkualitas dan jadi rujukan," katanya.Sedangkan, H Indeks Citation adalah jumlah dokumen yang memiliki sitasi dengan jumlah tertentu. "Publikasi diukur dari H Indeks yang berkaitan dengan jumlah artikel yang dihasilkan penulis dan disitasi sesuai dengan indeks atau jumlah yang ditentukan," kata dosen Teknik Elektro tersebut.Adharul juga menyampaikan, bidang-bidang lain yang belum muncul bukan berarti tidak memberikan kontribusi terhadap capaian UB, akan tetapi luarannya masih karalah bersaing dengan perguruan tinggi yang lain. Ke depan diharapakan akan semakin banyak riset lintas jurusan dan kualitas publikasi UB semakin banyak.