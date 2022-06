Gerakan Seribu Tangan Palsu dari Abmas Prioritas ITS untuk Sahabat Difabel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sivitas akademika Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) kembali menghasilkan karya inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Sivitas membuat Gerakan Seribu Tangan Palsu yang diinisiasi melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat (Abmas) Prioritas ITS.Gerakan Seribu Tangan Palsu ini merupakan ikhtiar yang diprakarsai bersama-sama dosen ITS dengan memperhatikan perkembangan inovasi khusus difabel . Saat ini, lebih dari satu miliar orang diperkirakan mengalami disabilitas.Angka itu setara dengan sekitar 15 persen dari populasi dunia dengan 190 juta (3,8 persen) orang berusia 15 tahun ke atas mengalami kesulitan yang signifikan dalam beraktivitas. Sehingga, seringkali membutuhkan pelayanan perawatan kesehatan.Ketua Pelaksana Abmas Prioritas ITS Djoko Kuswanto mengungkapkan di Indonesia terdapat lima kategori disabilitas, yaitu disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik, dan multiple/multiple. Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta atau sekitar 8 persen."Dari permasalahan ini yang menjadi tolok ukur utama dalam pengembangan inovasi, sekaligus menyelesaikan permasalahan Sustainable Development Goals (SDGs)," kata Djoko dalam keterangan tertulis, Rabu, 22 Juni 2022.Pengembangan karya abmas ini sesuai kemampuan sivitas akademika dan masyarakat umum, seperti memberi donasi, membantu mencetak dengan printer 3D, memberi info keberadaan sahabat difabel, membantu dokumentasi, membantu mengukur, menyumbang material, dan lain sebagainya. Dari pengembangan bantuan dasar, Djoko berharap penuh pemerintah dan instansi terkait agar tujuan mulia ini bisa mendapatkan dukungan berkelanjutan untuk sahabat difabel bila ada kerusakan, perubahan karena umur, atau sebab lain hingga pada update inovasi.Gerakan Seribu Tangan Palsu ini juga sudah disesuaikan agar berbasis teknologi printer 3D model prostetik tangan open source karya laboratorium Integrated Digital Design (iDIG) Departemen Desain Produk Industri (Despro) ITS. Tak hanya itu, sudah disiapkan pula beserta dukungan Asosiasi Printer Tridimensi Indonesia dengan model prostetik tersebut yang akan terus bertambah dan di-update."Pegiat 3D dan printer 3D di banyak tempat di seluruh Indonesia bisa berperan membantu mencetak dengan printer 3D untuk sahabat difabel di sekitarnya," ujar dia.Melalui slogan 'I Can't... But We Can, Ayo Gotong Royong', Gerakan Seribu Tangan Palsu ini juga diharapkan mampu mencapai target SDGs dengan menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Salah satunya melibatkan bengkel prostetik atau ortotik di lokasi terdekat sahabat difabel untuk mendapatkan prosedur terapi dan bentuk socket yang aman dan nyaman dipakai.Kegiatan ini juga siap memberikan pelatihan gratis dengan mengajukan permohonan workshop melalui wadah SMA/SMK/madrasah/pesantren. Djoko berharap kegiatan abmas ini akan terus berkembang perlahan-lahan agar dapat dirasakan langsung oleh penyandang disabilitas di Indonesia secara riil.Meskipun saat ini belum terlalu siap untuk diproduksi secara massal dan melihat harganya yang akan disesuaikan dengan bantuan BPJS. "Pengembangan ini juga diharapkan tidak hanya menjadi hilirisasi produk yang hanya bertumpu pada pengembangan keilmuan masing-masing peneliti," jelas dosen Departemen Despro ITS ini.Djoko menyebut ke depan akan banyak sekali kegiatan yang akan dilakukan pemerintah Indonesia dan lembaga sosial bahkan masyarakat umum secara langsung. Namun, hampir semua bersifat jangka pendek dan tanpa solusi untuk jangka panjang.“Sedangkan produk ITS ini ditargetkan agar bersifat pengulangan pemberian produk jadi dengan mengandalkan kekuatan penggalangan donasi,” tutur dia.Baca: Mengenal Peminatan Teknologi Asistif dan Rehabilitasi Medika di ITS, Bidang Ilmu untuk Bantu Aktivitas Disabilitas