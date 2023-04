Tak Cuma Mentereng di Karier, 4 Artis Ini Kejar Kuliah Sampai Luar Negeri

1. Rachel Amanda

2. Valencia Tanoesoedibjo

3. Agatha Chelsea





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

4. Tasya Kamila

(REN)

Jakarta: Pintar dan berprestasi pantas disematkan ke sejumlah artis yang tak hanya cemerlang dalam karier, tetapi juga pendidikan. Meskipun memiliki jadwal pekerjaan yang terhitung sangat padat, mereka tetap tak melupakan pendidikan Artis-artis ini sukses menjalani dan menyelesaikan pendidikan tinggi di berbagai universitas terbaik dunia. Siapa saja mereka? Berikut empat artis yang kuliah di luar negeri dikutip dari laman Instagram @kobieducation:Rachel Amanda merupakan seorang aktris, model, dan penyanyi yang berhasil lolos Beasiswa Pendidikan Indonesia jalur Pelaku Budaya dan mengambil program Entertainment Communication di University of Amsterdam. Dengan jadwal yang begitu sibuk, tidak menjadi halangan baginya tetap melanjutkan pendidikan. University of Amsterdam merupakan perguruant tinggi terbaik ke-17 di Eropa dan peringkat 56 terbaik dunia.Valencia berhasil menyelesaikan kuliahnya di kampus bergengsi luar negeri. Ia menuntaskan studi di Columbia Business School pada Februari 2023 dan mendapatkan gelar MBA. Dengan sibuknya menjadi business woman, tidak menjadi hambatan bagi Valencia melanjutkan jenjang pendidikannya.Columbia Business School merupakan sekolah bisnis yang berada di New York. Kota tersebut dikenal sebagai pusat bisnis, media, dan keuangan. Oleh karena itu, Valencia dapat melihat langsung kegiatan bisnis yang terjadi di sana.Wanita lolosan Idola Cilik ini merupakan lulusan dari University of Melbourne dengan jurusan Psikologi. Ia berhasil lulus dengan nilai bagus, bahkan Chelsea mendapatkan tawaran beasiswa S2 dari kampusnya.University of Melbourne merupakan universitas dengan jurusan Psikologi terbaik di Australia dan berhasil menduduki peringkat ke-17. Kampus tersebut merupakan kampus satu-satunya di Australia yang terdaftar di 20 besar sekolah psikologi terbaik di dunia.Tasya Kamila berhasil mendapatkan beasiswa LPDP pada jurusan Administrasi Publik di Columbia University. LPDP adalah program bantuan dana pendidikan yang membiayai biaya kuliah dan biaya lainnya termasuk biaya tempat tinggal untuk menunjang kelancaran studi di berbagai universitas di berbagai negara.Dengan segudang karya berupa lagu-lagunya, Tasya tidak meninggalkan dunia akademiknya. Ia lulus sejak 2018 dengan GPA di 3,7. Columbia University merupakan salah satu kampus terbaik di dunia dan tertua di New York.Nah itulah deretan artis yang berhasil kuliah di luar negeri. Sobat Medcom ada yang mau menyusul mereka? (