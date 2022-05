Inspiratif! 5 Artis Indonesia Ini Kuliah di Kampus Ternama Asia Tenggara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tak ada yang salah dengan mengidolakan seorang artis, apalagi sampai menjadikannya inspirasi dalam kehidupan. Meski begitu, Sobat Medcom perlu memastikan perihal yang dikagumi dari sosok tersebut berkonotasi positif.Misalnya, dalam segi pendidikan . Cobalah sesekali cari tahu latar belakang pendidikan sang artis, serta bagaimana dia memanfaatkan pendidikan tersebut untuk menuntunnya menjadi bintang layar kaca.Dengan mengetahui latar belakang yang sedemikian rupa, niscaya akan timbul keinginan untuk mengikuti jalur yang sama dengan idola. Keinginan inilah yang akan terus memacu semangat menimba ilmu setinggi mungkin.Bericara tentang artis berpendidikan yang inspiratif, Sobat Medcom mungkin akan teringat dengan Maudy Ayunda. Artis kelahiran 1994 itu sempat menggemparkan jagat maya Indonesia lantaran diterima di dua kampus terbaik dunia, yakni Harvard University dan Stanford University.Namun, sejatinya bukan hanya Maudy Ayunda yang mengenyam pendidikan tinggi di kampus ternama dunia. Sederet artis Indonesia ini diketahui pernah berkuliah di universitas tersohor di Asia Tenggara.Lantas, siapa sajakah mereka? Berikut ulasannya yang dikutip dari Instagram @schoters:Meski bukan termasuk artis, nama Kaesang Pangarep cukup terkenal di kalangan masyarakat Indonesia sebagai publik figur. Putra bungsu Presiden Joko Widodo ini menempuh pendidikan S1 Marketing di Singapore University of Social Science (SUSS).SUSS merupakan salah satu kampus terbaik di Negeri Singa yang menawarkan pendidikan berbasis industri nan fleksibel. Universitas ini memiliki sekitar 80 program gelar dalam berbagai disiplin ilmu.Sebelum berkuliah, rupanya Kaesang telah mengenyam pendidikan di Singapura semenjak SMA. Dia menempuh pendidikan setara SMA di Anglo-Chinese School (ACS) International.Selagi menempuh pendidikan tinggi dan menengahnya, adik dari Gibran Rakabuming itu diketahui sudah mulai merintis usaha. Dia membangun sejumlah bisnis di berbagai bidang, mulai dari kuliner, game, hingga jas hujan.Sama seperti Kaesang, Isyana Sarasvati menempuh pendidikan tingginya di Singapura. Lebih tepatnya, memperoleh gelar Diploma di bidang Music Performance dari Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA).NAFA merupakan lembaga pendidikan seni pionir Singapura yang terkenal dengan sepak terjangnya di dunia seni. Tebrukti, kampus ini telah menerima sejumlah penghargaan, antara lain 13 Cultural Medallion Award dan 14 piala kemenangan untuk kategori Young Artist.Isyana menempuh pendidikan di NAFA dengan beasiswa penuh dari Pemerintah Singapura. Bahkan, pada tahun terakhir studinya di 2015, penyanyi kelahiran Bandung itu kembali menerima Beasiswa RCM Excellence Award.Berkat berbagai torehan prestasinya, Isyana menerima penghargaan Lulusan Terbaik dari kampus asalnya. Tak cuma itu, pelantun tembang “Tetap Dalam Jiwa” ini juga memperoleh penghargaan dari Kedutaan Besar Peru.Acha Septriasa merupakan lulusan Limkokwing University of Creative Technology, Malaysia. Dia menempuh pendidikan sarjana di bidang Mass Communication.Limkokwing University of Creative Technology adalah kampus multikultural yang menyediakan berbagai program pendidikan. Tak hanya berjenjang sarjana, kampus ini menggelar program S2, S3, studi bahasa, hingga kursus profesional.Di tengah kesibukan kuliah, aktris yang terkenal akan perannya di film “Heart” ini terus berkarya. Kala itu, Acha tercatat sempat berakting untuk film “In the Name of Love”.Acha menempuh pendidikan Mass Communication lantaran ingin mendalami pekerjaan di belakang layar. Acha berniat menggali dan mengasah kemampuan menulis naskah film dan penyutradaraannya.Chand Kelvin tercatat pernah mengenyam pendidikan magister (S2) Business Administration di Universiti Putra Malaysia. Perguruan tinggi ini merupakan kampus riset terkemuka di Negeri Jiran.Kelvin menuturkan alasannya berkuliah di Malaysia karena dekat dengan Indonesia. Hal ini dianggap akan memudahkan dirinya ketika ingin kembali ke Tanah Air.Selain terkenal sebagai aktor rupawan, Kelvin rupanya juga termasuk sosok berprestasi. Pada 2018, dia memperoleh penghargaan platinum tulip award dari University of Georgia, Barcelona.Artis lain yang juga menempuh pendidikan magister di negara tetangga adalah Calvin Jeremy. Dia merupakan lulusan Asian Institute of Management (AIM), Filipina, dengan konsentrasi studi Enterpreneurship.AIM adalah institusi manajemen internasional dan lembaga penelitian yang bermitra dengan komunitas akademik terkemuka. Metodologi pembelajaran di kampus ini berprinsip pada Harvard Business School.Calvin menuturkan alasannya melanjutkan pendidikan karena prihatin dengan kondisi industri musik Indonesia. Dia berharap ilmu yang diperoleh dapat memberikan dampak bagi permusikan Tanah Air.Itulah lima artis Indonesia yang kuliah di kampus ternama Asia Tenggara. Apakah Sobat Medcom jadi terinspirasi mengikuti jejak salah satu sosok di atas? (Baca: Mau Lanjut SMP dan SMA di Singapura? Simak Informasi Beasiswa MoE Singapore ASEAN