Rektor ITS Kunjungi PT INKA Tinjau Proyek Bus Merah Putih

Jakarta: Proyek kerja sama pembuatan bus listrik Merah Putih antara Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) dan PT INKA segera rampung. Rektor ITS Mochamad Ashari beserta jajaran berkunjung langsung ke PT INKA di Madiun untuk meninjau produksi.Ashari menyebut kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan PT INKA ke ITS, pekan lalu. PT INKA meminta bantuan kepada ITS meminjamkan alat guna membantu proses robot welding.“Yakni untuk dilakukan pengelasan terhadap baterai bus,” papar Ashari dalam keterangan tertulis, Rabu, 14 September 2022.Direktur Utama PT INKA Budi Noviantoro memaparkan produksi bus Merah Putih yang akan dipakai pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali telah mencapai 70 persen. Ia menyebut pemasangan interior dalam bus masih terus dilakukan sembari menunggu datangnya semua komponen mesin dan baterai bus.“Estimasi akan sampai minggu depan dan akan langsung kami rangkai,” ujar dia.Kunjungan Rektor ITS beserta jajarannya juga dilanjutkan dengan diskusi mengenai peluang kerja sama yang akan datang dengan PT INKA. Diskusi sekaligus tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah ada sebelumnya.Budi menjelaskan pihaknya menawarkan kerja sama untuk membangun green tourism di Telaga Sarangan, Magetan. Proyek tersebut membutuhkan support dari ITS untuk menyiapkan perahu listrik yang akan dioperasikan di tempat wisata air tersebut.“Tentunya ini akan membentuk kolaborasi yang berkelanjutan antara PT INKA dengan ITS,” tutur dia.Budi juga menyampaikan tawaran kerja sama dalam pembangunan kereta cepat Bali-Aceh. Dalam proyek ini, ITS akan berperan dalam riset terkait konstruksi, material, hingga energi yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur kereta cepat.Sementara itu, Ashari juga menyampaikan harapannya dari kunjungan kerja ini. Dia menyebut adanya inisiasi kerja sama antara PT INKA dan ITS diharapkan dapat menghasilkan rencana jangka panjang pembangunan.“Khususnya dalam pembangunan infrastruktur,” ujar dia.