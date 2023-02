UGM Jamin Tak Ada Mahasiswa Drop Out Kuliah Karena Sulit Bayar UKT

Antara BKT dan UKT





Subsidi Biaya Kuliah

Jakarta: Universitas Gadjah Mada (UGM) memastikan tidak ada satu pun mahasiswanya yang terpaksa berhenti kuliah hanya karena persoalan hambatan biaya. Hal ini menjadi bagian dari komitmen UGM untuk memastikan mahasiswanya dapat menyelesaikan kuliah dengan lancar.“Belum pernah ada cerita mahasiswa DO (drop out) karena tidak mampu membayar UKT ( Uang Kuliah Tunggal ). UGM selalu berkomitmen dan akan terus berkomitmen membantu mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang kurang menguntungkan,” tegas Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan, Supriyadi dikutip dari laman UGM, Kamis, 9 Februari 2023.Supriyadi mengakui, untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas dengan fasilitas terbaik membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. Pembiayaan ini di dalam perguruan tinggi biasa dikenal dengan istilah Biaya Kuliah Tunggal (BKT).Jumlah BKT antara program studi satu dengan program studi yang lainnya bisa saja berbeda, menyesuaikan dengan kebutuhan proses pembelajaran. Selama ini, kata Supriyadi, tidak banyak mahasiswa UGM yang ditarik biaya kuliah per semester senilai dengan besaran BKT.Bahkan, kata Supriyadi, lebih dari 90 persen mahasiswa membayar biaya kuliah per semester dengan besaran UKT yang telah disubsidi. Dengan kata lain, yang dibayarkan mahasiswa jumlahnya di bawah besaran BKT di program studi tempatnya menjalani studi.“Ketika UKT sama dengan BKT itulah BEP (break even point)-nya. Kalau kita melihat profil mahasiswa UGM, UKT yang paling tinggi yaitu UKT 8 besarannya ada yang sama dengan BKT, ada yang sedikit di bawahnya, dan hanya 9,2 persen mahasiswa UGM yang masuk mendapat UKT tertinggi ini. Kita sudah melakukan subsidi agar proses pendidikan dapat terselesaikan dengan baik,” terang Supriyadi.Ia melanjutkan, sekitar 20 persen mahasiswa UGM masuk dalam penerima UKT 0, UKT 1 dan UKT 2 dengan biaya kuliah per semester sebesar Rp500 ribu dan Rp1 juta. “Jika di program studi tersebut BKT-nya 9 juta, dan mahasiswa hanya membayar 500 ribu, berarti subsidinya sebesar 8,5 juta,” imbuhnya.Subsidi biaya kuliah bagi mahasiswa UGM ini, terangnya, tidak semuanya dibiayai oleh pemerintah. Untuk itu, selama ini UGM menghimpun dukungan pembiayaan dari berbagai pihak, termasuk para orang tua mahasiswa, untuk menutup kebutuhan biaya yang jumlahnya tidak sedikit.“Untuk menyiapkan SDM berkompetensi baik bukan hal mudah. Tidak bisa dimungkiri bahwa kita harus punya sumber daya pendukung dari sisi keuangan dan fasilitas yang memadai untuk menyediakan berbagai macam kebutuhan,” imbuhnya.Dekan Sekolah Vokasi UGM, Agus Maryono menerangkan, solidaritas dari para orang tua mahasiswa selama ini banyak memberikan kontribusi bagi pengembagan Sekolah Vokasi. “Ketika kemarin ada sumbangan sukarela, Sekolah Vokasi peringkat kedua penerima sumbangan dari seluruh fakultas. Berarti solidaritas orang tua untuk pengembangan UGM saya yakin ada,” terangnya.Selain memberikan subsidi dalam biaya perkuliahan yang harus dibayarkan oleh mahasiswa, UGM masih mengalokasikan berbagai dukungan pembiayaan bagi mahasiswa berupa beasiswa. “Pada tahun 2022 kita mengelola beasiswa dari 165 mitra dengan total Rp304 Miliar. Per Januari ini kita juga sudah mengucurkan beasiswa untuk satu semester ke depan sebesar Rp87 Miliar,” tutur Sekretaris Direktorat Kemahasiswaan UGM, Hempri Suyatna.Selain itu, mahasiswa UGM juga dimungkinkan untuk mengajukan pembebasan sementara UKT, pengurangan UKT, perubahan kelompok UKT, atau pembayaran UKT secara mengangsur ketika mengalami kesulitan untuk membayar biaya kuliah. “Per tahun kita memberi bantuan keringanan UKT rata-rata sebesar Rp20 Miliar,” imbuh Direktur Keuangan UGM, Syaiful Ali.