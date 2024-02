Cerita Darian, Mahasiswa Dirgantara ITB yang Ikut Pertukaran Pelajar ke Belanda

Baca juga: Zizi Si Paling Kompetitif Jadi Wisudawan Termuda ITB di Usia 19 Tahun

Jakarta: Mahasiswa Program Studi Teknik Dirgantara Angkatan 2020, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB ), Darian Patrick Elijah Soetanto, berkesempatan belajar di University of Twente (UT), Belanda. Darian mengikuti program Global Engineering Education Exchange (GE3) 2023.Darian belajar di kampus UT selama enam bulan mulai Agustus 2023 hingga Februari 2024. Dia mengambil dua mata kuliah, yakni Cybersecurity and Cybercrime dan Innovations in Sustainability.Dia mengaku mendapatkan banyak pengalaman berharga selama belajar di UT, baik dari segi akademik maupun nonakademik. Darian juga merasakan budaya yang sangat berbeda dengan Indonesia.Hal itu membuka matanya terhadap adaptabilitas dalam berbagai situasi dan budaya. Salah satu budaya Belanda yang dia gemari adalah bersepeda untuk mobilitas.Selama mengikuti program ini, Darian memperluas jaringan dan bertemu dengan rekan-rekan yang menginspirasi dari seantero dunia. Dia mengungkapkan pengalaman belajar di Negeri Kincir Angin memberinya pelajaran berharga untuk selalu open minded dan terus haus ilmu.“Kalau diberi kesempatan exchange, ambil dan pergunakanlah dengan baik. Jangan merasa inferior dan takut untuk berinteraksi dengan orang dari luar negeri," kata Darian dikutip dari laman itb.ac.id, Jumat, 16 Februari 2024.Dia menyebut pertukaran mahasiswa akan menjadi pengalaman sangat menarik dan tidak melulu soal akademik. Kita bisa berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai negara, saling bertukar pikiran, dan belajar budaya mereka."Nikmati saja dan jangan lupa untuk have fun,” ujar Darian.Setelah pulang, Darian berharap semua pengetahuan dan informasi yang dia terima dapat menyuntikkan kontribusi positif untuk lingkungannya. Dia mengungkapkanpersiapan berkuliah di kampus impiannya itu sudah dimulai sejak semester 5.Dia menyebut semakin cepat, semakin baik karena perlu koordinasi dengan pihak prodi dan fakultas. "Kegiatan study abroad pasti memerlukan syarat tes bahasa Inggris, seperti IELTS/TOEFL, itu bisa diasah dan disiapkan dari jauh-jauh hari. Pengumpulan syarat administrasi harus betul-betul diperhatikan agar tidak melewati tenggat waktu yang sudah ditetapkan,” beber Darian.