Top! UIN Jakarta Puncaki Ranking SINTA di Tingkat PTKIN

Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menorehkan prestasi menggembirakan. UIN Jakarta memuncaki klasemen ranking Science and Technology Index (SINTA) tingkat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri ( PTKIN ).“Alhamdulillah, mengawali tahun 2024, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mencatatkan skor fantastis,” ucap Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Jakarta , Siti Umi Masruroh, dikutip dari laman uinjkt.ac.id, Rabu, 3 Januari 2024.UIN Jakarta tercatat menjadi PTKIN dengan publikasi terproduktif atau dengan score tertinggi selama tiga tahun terakhir versi SINTA. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mencatatkan score 117.640 untuk SINTA Score 3Yr.Sedangkan, raihan SINTA Score Overall mencapai 244.866. Jumlah ini dikontribusikan oleh 1.113 authors pada 82 Departement.“Keunggulan ini tidak hanya mencerminkan kualitas penelitian yang tinggi, tetapi juga dedikasi dan kerja keras dari akademisi dan mahasiswanya,” kata Umi yang juga Lektor Prodi Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi ini.Di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tercatat sejumlah dosen terproduktif dalam menghasilkan karya terindeks SINTA. Berturut-turut dimulai dari Nur Rohim Yunus, Maila Dinia Husni Rahiem, Mohammad Nur Rianto Al Arif, Imam Subchi, Didin Nuruddin Hidayat, Siti Ummi Masruroh, Husni Teja Sukmana, Dewi Khairani, Agus Rimus Liandi, dan Burhanuddin Muhtadi.Nur Rohim Yunus, pengajar pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, berhasil membukukan SINTA Score 3Yr 874 dan SINTA Score Overall 3.605. Beberapa tulisan terakhirnya, Russia's Legal Policy Against Diaspora Marriages in Muslim Communities, Women’s Post-Divorce Rights in Malaysian and Indonesian’s Court Decisions, dan Non-Procedural Dispute Resolution: Study of the Restorative Justice Approach Tradition in Indonesian Society.Maila Dinia Husni Rahiem, pengajar pada Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta ini berhasil mencatatkan skor SINTA Score 3Yr 816 dan SINTA Score Overall 1.510. Beberapa tulisan terakhirnya antara lain Science in Islamic kindergarten in Indonesia: Content and methods, Negotiating Religiosity in a Secular Society: A Study of Indonesian Muslim Female Migrant Workers in Hong Kong, dan The sultan and the soup: A javanese cultural response to covid-19.Capaian UIN Jakarta mengugguli PTKIN lainnya, yakni UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Perguruan tinggi ini mencatatkan score SINTA Score 3Yr 114.197 dengan SINTA Score Overall 195.904.Setelah UIN Sunan Gunung Djati, ranking SINTA ditempati UIN Sumatera Utara. Perguruan tinggi ini mencatatkan 85.342 SINTA Score 3Yr dan 171.096 SINTA Score Overall.Posisi selanjutnya ditempati UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan SINTA Score 3Yr 51.514 dan SINTA Score Overall 108.568. Lalu, UIN Raden Intan Lampung dengan SINTA Score 3 Yr42.951 dan SINTA Score Overall 92.942.Umi berharap capaian ini menjadikan sivitas akademika UIN Jakarta terus bergerak maju mengembangkan riset dan publikasi ilmiah. “Tidak hanya menjadi kebanggaan institusi, tetapi juga sumbangsih positif dalam mengangkat kualitas pendidikan tinggi di Indonesia,” harap dia.